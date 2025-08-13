Conheça Mariana Lewis, brasileira confirmada no elenco de 'Jogos Vorazes'

A atriz brasileira Mariana Lewis, de 20 anos, leva talento nacional para os palcos de Londres na adaptação teatral de Jogos Vorazes

A atriz brasileira Mariana Lewis, de 20 anos, foi confirmada no elenco de The Hunger Games On Stage, primeira adaptação teatral da saga Jogos Vorazes. A estreia está marcada para 20 de outubro no Troubadour Canary Wharf Theatre, em Londres.

No espetáculo, Mariana interpretará Glimmer, personagem do Distrito 1 vivida por Leven Rambin nos filmes. "Interpretar a Glimmer é uma honra. Ela é muito mais do que aparenta. É uma personagem forte e confiante, e estou empolgada para dar vida a ela e viver essa experiência", disse a atriz.

Em suas redes sociais, ela também destacou a importância da representatividade brasileira: "É uma honra e uma grande responsabilidade ser uma brasileira neste elenco internacional. Levar um pouco do nosso talento e da nossa paixão para um palco tão importante em Londres é algo que me enche de orgulho".

Com mais de 30 mil seguidores nas redes sociais, Mariana compartilha momentos de bastidores, ensaios e sua rotina em Londres. Filha do diretor de cinema Quentin Lewis, ela vem consolidando sua presença no cenário artístico internacional e chamando atenção pela versatilidade e dedicação.

Conheça Mariana Lewis

Mariana já havia conquistado destaque ao se tornar a primeira brasileira a ingressar na Guildhall School of Music & Drama, instituição de prestígio no Reino Unido. Sua trajetória inclui trabalhos como Rainha Lear, ao lado de Cláudia Alencar, a peça Doctor Faustus e a websérie Encanto da Sereia. Em 2022, ela recebeu o prêmio de Melhor Atriz no Apulia Web Fest, festival internacional dedicado ao cinema digital.

Além de Mariana, o elenco principal conta com Mia Carragher como Katniss Everdeen e Euan Garrett como Peeta Mellark. A adaptação é assinada por Conor McPherson e dirigida por Matthew Dunster, e será exibida no Troubadour Canary Wharf Theatre, construído especialmente para receber a peça. O palco da produção terá formato oval, com a plateia distribuída em 360 graus, recriando a atmosfera de uma arena e dividindo o espaço em 11 seções que representam os distritos da história.

The Hunger Games On Stage é a primeira adaptação teatral da saga escrita por Suzanne Collins, conhecida no Brasil como Jogos Vorazes. A história conquistou fãs no mundo inteiro tanto nos livros quanto no cinema, e agora chega aos palcos em um formato imersivo.

