CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Teatro
  2. Conheça Mariana Lewis, brasileira confirmada no elenco de 'Jogos Vorazes'
Teatro / Brasil

Conheça Mariana Lewis, brasileira confirmada no elenco de 'Jogos Vorazes'

A atriz brasileira Mariana Lewis, de 20 anos, leva talento nacional para os palcos de Londres na adaptação teatral de Jogos Vorazes

Izabella Nicolau Publicado em 13/08/2025, às 18h40

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Mariana Lewis
Mariana Lewis - Foto: Lúcio Luna

A atriz brasileira Mariana Lewis, de 20 anos, foi confirmada no elenco de The Hunger Games On Stage, primeira adaptação teatral da saga Jogos Vorazes. A estreia está marcada para 20 de outubro no Troubadour Canary Wharf Theatre, em Londres.

No espetáculo, Mariana interpretará Glimmer, personagem do Distrito 1 vivida por Leven Rambin nos filmes. "Interpretar a Glimmer é uma honra. Ela é muito mais do que aparenta. É uma personagem forte e confiante, e estou empolgada para dar vida a ela e viver essa experiência", disse a atriz.

Em suas redes sociais, ela também destacou a importância da representatividade brasileira: "É uma honra e uma grande responsabilidade ser uma brasileira neste elenco internacional. Levar um pouco do nosso talento e da nossa paixão para um palco tão importante em Londres é algo que me enche de orgulho".

Com mais de 30 mil seguidores nas redes sociais, Mariana compartilha momentos de bastidores, ensaios e sua rotina em Londres. Filha do diretor de cinema Quentin Lewis, ela vem consolidando sua presença no cenário artístico internacional e chamando atenção pela versatilidade e dedicação.

Conheça Mariana Lewis

Mariana já havia conquistado destaque ao se tornar a primeira brasileira a ingressar na Guildhall School of Music & Drama, instituição de prestígio no Reino Unido. Sua trajetória inclui trabalhos como Rainha Lear, ao lado de Cláudia Alencar, a peça Doctor Faustus e a websérie Encanto da Sereia. Em 2022, ela recebeu o prêmio de Melhor Atriz no Apulia Web Fest, festival internacional dedicado ao cinema digital.

Além de Mariana, o elenco principal conta com Mia Carragher como Katniss Everdeen e Euan Garrett como Peeta Mellark. A adaptação é assinada por Conor McPherson e dirigida por Matthew Dunster, e será exibida no Troubadour Canary Wharf Theatre, construído especialmente para receber a peça. O palco da produção terá formato oval, com a plateia distribuída em 360 graus, recriando a atmosfera de uma arena e dividindo o espaço em 11 seções que representam os distritos da história.

The Hunger Games On Stage é a primeira adaptação teatral da saga escrita por Suzanne Collins, conhecida no Brasil como Jogos Vorazes. A história conquistou fãs no mundo inteiro tanto nos livros quanto no cinema, e agora chega aos palcos em um formato imersivo.

Leia também: Marjorie Gerardi estrela peça Closer e fala sobre 20 anos de carreira: 'Propósito'

Jogos Vorazesmariana lewis

Leia também

Novidade

André Dale, Leandro Soares e George Sauma - Foto: Divulgação

Famosos prestigiam reestreia da peça “A Coisa” em noite vibrante

SUCESSO

Marjorie Gerardi - Reprodução/Instagram

Marjorie Gerardi estrela peça Closer e fala sobre 20 anos de carreira: 'Propósito'

POR ONDE ANDA?

A atriz Glaucia Rodrigues em cena - Foto: Reprodução/Instagram @glauciarodrigues60 @claudiaribeirofotografa @osomquevemdedentro

Glaucia Rodrigues debate sobre redes sociais após espetáculo da Broadway: 'Entender esses limites'

PROTESTO

Paulo Guidelly vive Elihu em Imigrantes e pontua importância da arte com a crítica social - Oseias Barbosa

Paulo Guidelly vive imigrante no teatro e avalia crítica social: 'Grande desafio'

ENTREVISTA

Hana Kolodny e Carlos Vereza - Divulgação

Hana Kolodny encara personagem histórica ao lado de veterano no teatro: 'Muita responsabilidade'

Novos saltos!

Lara Suleiman tem uma carreira de sucesso com apenas 26 anos - Reprodução/Fabio Audi

Lara Suleiman vai além dos palcos com novo projeto: 'É meu próximo passo'

Últimas notícias

Bruna MarquezineMontagem da festa de Bruna Marquezine já começou; veja detalhes
Mary JacksonMary Jackson do ‘Domingão’: Saiba qual é a realidade dela
Luciana Cardoso e FaustãoEsposa de Faustão atualiza quadro de saúde do apresentador e agradece apoio
Irmã DulceDia de Santa Dulce dos Pobres: Entenda a origem da data
Deborah SeccoDeborah Secco chama atenção com vestido de grife avaliado em R$ 6 mil
Gabriella Mustafá comemora mesversário do filhoGabriella Mustafá posta cliques encantadores no mesversário do filho
Ana Paula Siebert, Sacha Chrysman e Ticiane PinheiroTiciane Pinheiro posa com atual e ex de Justus em festa da filha com Tralli
Leonardo DiCaprioAos 50 anos, Leonardo DiCaprio diz se sentir 15 anos mais jovem
Fernanda GentilEspecialista alerta após relato de Fernanda Gentil com filho: 'Não é um caso isolado'
Enzo KriegerEnzo Krieger fala sobre os desafios e a preparação para ser o protagonista de A Vida de Jó
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade