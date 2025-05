Claudia Raia quebra o silêncio sobre menopausa em nova comédia: 'Um ato político'

Claudia Raia conta em entrevista à CARAS Brasil expectativa para a estreia de peça sobre menopausa no Brasil

Claudia Raia (58) mergulha em um novo desafio: dar voz, forma e graça a um tema ainda cercado de tabus. Protagonista da peça Cenas da Menopausa, a atriz usa o palco para falar sobre uma fase que atinge todas as mulheres entre 45 e 50 anos, mas que ainda é pouco debatida: a menopausa.

Ao lado do marido, Jarbas Homem de Mello (55), que assina a direção do espetáculo e também participa do elenco, a atriz propõe uma experiência transformadora para o público. A produção retrata as mudanças físicas, emocionais e sociais enfrentadas pela mulher no auge da maturidade.

“Há oito anos já defendo as mulheres de 50, falo sobre a menopausa. Achei que era importante usar a arte para fazer um ato político, um levantar de bandeira etarista e, principalmente, um serviço público. Porque é mais do que um espetáculo, é mais do que uma comédia. A gente usou a comédia para tocar o coração das mulheres num lugar nevrálgico, numa situação em que elas estão absolutamente vulneráveis”, afirma a estrela em entrevista à CARAS Brasil.

Ao final de cada apresentação, Claudia rompe a quarta parede e convida a plateia para um momento especial: um relato pessoal sobre sua própria menopausa, seguido de uma roda de conversa com o público. “As mulheres querem falar, elas não aguentam mais ficar caladas. Elas se veem representadas ali”, revela.

Após uma temporada de sucesso em Lisboa, Portugal, com sessões lotadas e apresentações extras de terça a domingo, a peça agora chega ao Brasil. A estreia nacional será em Curitiba, no Teatro Guaíra, entre os dias 6 e 8 de junho. Já São Paulo recebe o espetáculo a partir do Dia dos Namorados, 12 de junho, no Teatro Claro Mais, no Shopping Vila Olímpia, para uma curta temporada.

“Foi realmente muito lindo em Portugal, e a gente espera repetir isso aqui no Brasil. Olha, vou contar uma novidade: a gente achou que o espetáculo atrairia só mulheres? Metade da plateia é homem! E isso é muito importante. Os homens precisam entender o que as suas companheiras estão passando. Então venham, se informem, riam e se emocionem com a gente”, convida Claudia.