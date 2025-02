Castorine reflete sobre sintonia com Luisa Perisse dentro e fora dos palcos: 'Rimos uma da outra'

Em entrevista à CARAS Brasil, Castorine compartilha bastidores da relação com Luisa Perisse, amiga com quem protagoniza e assina o musical Camareiras

Nesta quinta-feira, 27, Castorine(25) se despede da atual temporada de Camareiras, musical que protagoniza ao lado da amiga e parceira de longa data, Luisa Perisse (25). Com sua mistura de humor, música e uma grande dose de improviso, o espetáculo traz para o palco a amizade das atrizes, que se refletem nas personagens Silvinha, interpretada por Luisa, e Mandala, vivida por Castorine. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz reflete sobre sintonia com Luisa Perisse dentro e fora dos palcos: "Rimos uma da outra", conta.

Comédia a partir da amizade

Castorine destaca que, apesar de terem características diferentes, tanto Mandala quanto Silvinha são personagens construídas a partir da química que as atrizes têm uma com a outra. "Eu acho que sou mais a Silvinha, inclusive, a gente sempre fala que eu sou mais a Silvinha e a Luísa mais a Mandala", brinca.

Enquanto Silvinha se esforça para manter o equilíbrio, Mandala, personagem de Castorine, é mais aérea e espontânea. Isso cria uma dinâmica interessante de dualidade que se reflete não só no espetáculo, mas no processo criativo das duas. “Foi um processo de cocriação muito fluido, a Lu me puxava para cima, me deixava mais aérea, e eu a trazia mais para o chão. Acho que é essa dualidade que traz algo muito genuíno para o palco", conta a intérprete.

A relação das duas atrizes vai além do simples trabalho no palco. A brincadeira com os personagens, os improvisos durante as apresentações e a maneira como elas se completam contribuem para a construção da peça, que quase foi nomeada como um "pseudo-musical".

"Eu queria muito colocar música na peça. Então, falei pra gente fazer um musical.

A Luísa ficou meio: 'A gente vai fazer um musical? Como que a gente vai fazer um musical?'. Falei: 'A gente não precisa ser um musical. Vamos fazer um pseudo-musical", conta.

"Na realidade, a peça chamava 'Camareiras, um pseudo-musical'. Cantamos com as vozes das personagens, então, com o pseudo-musical, a gente se protegia, né? Mas nosso diretor não deixou, falou: 'Não vou dirigir um pseudo musical, vai ser um musical'. Deixamos musical, mas tudo foi nascendo na brincadeira", relembra a atriz.

Para ela, esse formato se traduz numa liberdade criativa que faz com que as duas atrizes se sintam à vontade para testar, improvisar e até falhar de maneira cômica, sempre se apoiando mutuamente.

Improviso e erros

Castorine destaca que os momentos de improviso e erros que acontecem durante a peça são uma parte essencial da proposta, já que a flexibilidade e espontaneidade das atrizes proporcionam ao público uma experiência única em cada sessão.

"Na nossa peça, sempre tem vários erros, a gente esquece o texto às vezes, mas abraçamos os nossos erros", compartilha Castorine. Para ela, o humor leve e cheio de improvisos é uma forma poderosa de comunicar algo importante sem ser pedante ou excessivamente sério.

O improviso, segundo Castorine, é uma ferramenta fundamental no seu processo criativo, especialmente em uma peça como Camareiras, onde a comédia se mistura com situações cotidianas e personagens que, à primeira vista, podem passar despercebidos.

"A galera está dando uma gargalhada durante Camareiras e, do nada, para de repente perceber que talvez já ignorou uma Mandala e Silvinha. É uma profissão de gente que, às vezes, você não percebe, mas que faz muito acontecer", reflete.

Novos projetos

Castorine se mostra otimista e animada com os projetos futuros que estão por vir: além de estar na etapa de finalização das gravações de Volte Sempre, a atriz também integra o elenco de Eta Mundo Melhor!, novela da TV Globo com previsão de estreia para esse ano. "Eu tô animada com esse ano também! Vão ter outras estreias de novos projetos", compartilha.

Para Castorine, 2025 promete ser um ano repleto de novos desafios e conquistas. Mas, como ela mesma diz, já bate aquela "saudade" dos momentos de risadas e improvisos no palco. "Por mim, eu faria os dois ao mesmo tempo, sabia? Faria TV e faria teatro ao mesmo tempo", completa, sem desejo de ficar muito tempo longe dos palcos.

