Carmo Dalla Vecchia se inspira em cabeleireiro das celebridades para novo projeto no teatro

Carmo Dalla Vecchia fala sobre sua longa história com Marco Antonio De Biaggi, que o inspirou para personagem no teatro

O ator Carmo Dalla Vecchia se inspirou em um dos cabeleireiros mais queridinhos das celebridades para criar o seu novo personagem. Ele voltará aos palcos do teatro em Março com a peça Corte Fatal e confessou que sua inspiração foi o cabeleireiro Marco Antonio de Biaggi.

A peça conta a história de um cabeleireiro cheio de personalidade e se passa dentro de um salão de beleza, que é onde acontece um crime misterioso que transforma todos os personagens em suspeitos.

"Marco Antonio foi a primeira pessoa em SP que cortou meu cabelo quando me tornei modelo e ganhei o The Look Of The Year em 90. Vou estrear um espetaculo dia 14/03 no Teatro da Artes no RJ e faço um dono de salão de beleza em Botafogo chamado TONY e ele é minha total inspiração", afirmou Carmo.

A montagem une suspense e comédia e é dirigida pelo ator Pedro Neschiling. O espetáculo Corte Fatal fica em cartaz no período de 14 de março a 1 de junho de 2025 no Shopping da Gávea, Rio de Janeiro.

Recentemente, Carmo Dalla Vecchia interpretou o Vampiro Vlad no programa The Masked Singer Brasil, da Globo.

Carmo Dalla Vecchia confessa que tinha receio em ser pai

Em recente entrevista à CARAS Brasil, Carmo Dalla Vecchia contou que precisou enfrentar o preconceito contra homossexuais para realizar o sonho da paternidade. Ele disse que recebia recado de pessoas próximas alertando sobre ataques que o filho, Pedro, poderia sofrer na rua. Vale lembrar que o menino é fruto de seu casamento com o autor de novelas João Emanuel Carneiro.

"A gente tinha receio, mas eu comecei a observar que ao longo de todo o processo, o que as pessoas vinham me falar sobre os medos que poderiam acontecer, eram muito mais, às vezes, manifestação do preconceito individual dessas pessoas que iriam me falar, do que questões que eu queria enfrentar e que fossem questões realmente importantes e preocupantes", afirmou. Leia mais!

