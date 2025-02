Bianca Rinaldi revela grandes transformações em nova fase: 'Caminho que escolhi'

Bianca Rinaldi retorna aos palcos com o espetáculo 'Casa, Comida e Alma Lavada'; em entrevista à CARAS Brasil, ela reflete sobre amadurecimento e carreira

Bianca Rinaldi (49) está em contagem regressiva para o retorno do espetáculo Casa, Comida e Alma Lavada. Após temporada no Rio de Janeiro, a peça estreia palcos de São Paulo. Na trama, ela interpreta Tânia Mara e divide o protagonismo com Rodrigo Phavanello (48). Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz detalha sobre a comédia e novos projetos.

Casa, Comida e Alma Lavada está com estreia em São Paulo anunciada para o dia 8 de março, no palco do Teatro União Cultural. O espetáculo retrata o casamento com muito humor e irreverência. Bianca Rinaldi opina porque a obra é tão popular.

"Por conta da identificação com as situações apresentadas sobre relacionamentos de casais. São situações que todo casal passa e são apresentadas de uma forma muito bem humorada o que agrada muito ao público", avalia. A atriz destaca importância de retratar esta temática nos palcos.

"De olhar a instituição casamento com mais leveza, sem displicência, olhar com respeito, cuidar, se posicionar sempre com respeito e com o amor para q esta instituição/ relacionamento dure mesmo com as crises", declara.

Bianca Rinaldi é Tânia Mara no espetáculo Casa, Comida e Alma Lavada/ Foto: Divulgação

'FASE DE GRANDES TRANSFORMAÇÕES'

Bianca Rinaldi começou muito jovem a carreira artística e, no início da década de 1990, conquistou o Brasil com seu talento como Paquita da eterna Rainha dos Baixinhos, Xuxa Meneghel (61). Ela faz um balanço: "O amadurecimento profissional nos traz uma calma mesmo diante do caos".

No final do ano passado, Bianca completou 50 anos de vida e confessa como está lidando com este novo momento: "Venho lidando, uma fase de grandes transformações, onde temos que nos acolher e aceitar as mudanças, buscar viver em paz com elas. Esse é o meu caminho que escolhi".

Bianca Rinaldi chega à 2025 cheia de projetos e está ansiosa para a estreia do filme Dona Rosinha, a obra aborda um grave problema social que afeta milhares de famílias no Brasil: o abandono de idosos. A pré-estreia acontece no dia 12 de fevereiro.

No filme, Bianca Rinaldi divide o protagonismo com a renomada atriz Laura Cardoso (97) e destaca esta parceria: "Dona Laura foi um presente na minha vida, me emociono só de pensar. Quero muito que as pessoas vejam o filme, uma história real, comovente e muito emocionante", finaliza a atriz Bianca Rinaldi.

