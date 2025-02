Bárbara Bruno vive personagem que foi de Nicette Bruno: 'Muito orgulhosa de poder ter seu DNA'

Em Gertrude, Alice e Picasso, Bárbara Bruno conversa com CARAS sobre homenagem a mãe, Nicette Bruno, e fala do retorno ao teatro

A montagem de Gertrude, Alice e Picasso lançada em 1996 para comemorar os 50 anos de carreira da atriz Nicette Bruno (1933 -- 2020) está de volta com uma nova roupagem. Agora, o espetáculo traz Bárbara Bruno (68) como Gertrude, papel que foi da sua mãe há quase três décadas.

Em cartaz no MI Teatro, em São Paulo, até 5 de abril, a história retrata Gertrude Stein, Alice B. Toklas e Pablo Picasso como importantes figuras da arte e intlectualidade que impactam e proporcionam reflexões sobre a cultura no século passado. Ao mesmo tempo, traz pensamentos sobre a atualidade.

Em entrevista à CARAS Brasil, Bárbara fala da emoção de viver uma personagem tão importante na carreira da mãe, parceria com a filha, Vanessa Goulart (50), que é diretora da peça, e conta detalhes da produção.

"Viver Gertrude Stein encanta qualquer atriz, porque é uma personagem muito rica, cheia de contradições, cheia de vivências, com muitas camadas. Então, eu tenho certeza que é uma personagem que cativa a todas as atrizes. O fato dessa personagem ter sido interpretada por minha mãe, em primeiro lugar, gera um grande respeito. Em segundo lugar, o prazer de poder estar num palco onde tudo é possível, não é? Onde inclusive é possível dividir essa personagem com minha própria mãe. Isso é um desafio lindo. Eu fico muito feliz", se emociona.

A preparação para viver a nova personagem no teatro foi seguida com muita dedicação. A artista destaca a importância de ter uma experiência para viver uma mulher tão importante para a cultura como Gertrude.

"Me preparei, em primeiro lugar, com muita disciplina, porque é doce ilusão achar que no teatro não precisa ter disciplina, ao contrário, precisa muita disciplina, precisa muito estudo também, precisa também um desdobramento de personalidade. Isso é muito enriquecedor, isso na parte psicológica da personagem, vamos dizer assim, mas também me exigiu muita experiência, esse é um personagem que não dá pra você fazer sem experiência de palco, sabe? Você tem que ter alguns aninhos de janela pra poder encarar a Gertrude. Então. Você não consegue fazer só pela intuição. Tem que ter estofo. Então, esse preparo eu tive, graças a Deus", afirma.

"Gertrude foi uma mulher muito corajosa, extremamente corajosa, uma mulher que olhava as coisas de frente e não se furtava a dar a sua opinião. Uma intelectual muito inteligente, tanto que ela participou a um número enorme de artistas e não numa área só, não só nas artes plásticas, mas também na literatura, também nas artes cênicas, também na música. Então, uma mulher que participou ativamente de todas as atividades culturais da sua época. E muito corajosa, sem papas na língua. Ela realmente colocava de maneira bastante clara tudo aquilo em que ela acreditava. Isso, naquela época, sendo mulher, era, no mínimo, duas vezes à frente. Então, eu tenho uma admiração enorme por ela", complementa.

Homenagem a Nicette Bruno

Após quatro anos da morte de Nicette, o montagem de Gertrude Stein marca como uma merecida homenagem da família Bruno Goulart. Bárba se mostra realizada e feliz em poder subir no palco para fazer arte e demonstrar seu amor pela mãe.

"Com toda certeza é uma forma de homenagear minha mãe sim, porque minha mãe foi uma grande atriz, uma mulher de teatro, uma mulher também à frente de seu tempo, também extremamente muito corajosa e que me deixa muito orgulhosa de poder ter seu DNA. Então é uma homenagem muito carinhosa, muito amorosa e principalmente muito merecida, Anicete Bruno, minha mãe", conclui a atriz.

VEJA BÁRBARA BRUNO NOS BASTIDORES DE GESTRUDE, ALICE E PICASSO:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Barbara Bruno Atriz (@barbarabrunoatriz)

LEIA TAMBÉM:Bárbara Borges revela como dribla pressão estética: 'Armadilha perigosa'