Ana Beatriz Nogueira adia estreia de peça por motivos de saúde: 'Proteger'

A atriz Ana Beatriz Nogueira precisou adiar a estreia da peça Tudo Que Eu Queria Te Dizer, no Rio de Janeiro, por motivos de saúde

Nesta quinta-feira, 8, foi anunciado o adiamento da estreia da peça Tudo Que Eu Queria Te Dizer, protagonizada por Ana Beatriz Nogueira no Teatro PRIO, no Rio de Janeiro.

Nas redes sociais da atriz, foi revelado que, após sintomas gripais, Ana Beatriz foi diagnosticada com Influenza. Sendo assim, a estreia que estava marcada para a sexta-feira, 9, foi adiada para o dia 16 de maio.

"A estreia da temporada do espetáculo Tudo Que Eu Queria Te Dizer, com Ana Beatriz Nogueira, marcada inicialmente para o dia 9 de maio, será adiada para o dia 16, na semana que vem. Está havendo um surto de Influenza no Rio, e a atriz testou positivo. Ana Beatriz passa bem, mas, para proteger o público e evitar o contágio nas apresentações, não houve outra alternativa a não ser adiar. Quem já havia comprado ingressos para o final de semana da estreia, dias 9, 10 e 11, será reembolsado", afirmou o comunicado.

O que é Influenza?

A influenza é uma infecção viral aguda que afeta o sistema respiratório. Causada pelos vírus Influenza dos tipos A, B e C, a doença é altamente contagiosa e se espalha principalmente por gotículas respiratórias. Os sintomas típicos incluem febre alta, dor de cabeça, dores no corpo, tosse seca, dor de garganta e fadiga. Em alguns casos, também pode haver calafrios e congestão nasal.

O tratamento é, na maioria das vezes, sintomático, com repouso, hidratação e uso de medicamentos para aliviar febre e dores. Em casos mais graves, especialmente em grupos de risco como idosos, crianças pequenas e pessoas com comorbidades, antivirais podem ser prescritos. A melhor forma de prevenção é a vacinação anual, recomendada principalmente para esses grupos prioritários.

