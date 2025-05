Veja os 3 bolos de aniversário de Edu Guedes em festa intimista

Parabéns

O apresentador Edu Guedes completou 51 anos e ganhou festa intimista com 3 bolos de aniversário. Confira a imagem

O apresentador e empresário Edu Guedes celebrou o seu aniversário de 51 anos de forma intimista no último final de semana. A festa aconteceu na casa da família e contou com uma mesa de doces sofisticada e com 3 bolos de aniversário.

Edu soprou as velinhas em 3 bolos diferentes, já que cada um tinha tamanho e decoração diferente, mas que se uniam na decoração da mesa. Além disso, o evento teve vários docinhos personalizados.

Veja as fotos:

A homenagem de Ana Hickmann

Noiva de Edu Guedes, Ana Hickmann fez questão de declarar o seu amor pelo noivo em um post sobre o aniversário dele.

"Meu amor, minha minha alma gêmea, você transformou a minha vida. Colocar em palavras o que sinto e desejo pra você é muito difícil, pois você me mostrou o brilho e a luz mais linda da vida. Me ensinou o real significado do amor. Quero viver ao seu lado pra sempre, quero comemorar muitos anos de vida com você. Você é um homem incrível, um pai maravilhoso e um amigo muito querido por todos. Você merece tudo de melhor nessa vida. Te amo! Te amo!! Te amo infinito e pra sempre! Feliz aniversário", completou a apresentadora.

Quando Ana Hickmann e Edu Guedes assumiram o namoro?

Ana Hickmann e Edu Guedes assumiram o namoro em março de 2024, alguns meses após a apresentadora terminar o seu casamento de mais de 20 anos com Alexandre Correa.

De acordo com o colunista Leo Dias, ela assumiu o namoro com o apresentador de TV e chef de cozinha Edu Guedes. O romance foi confirmado ao colunista pelas assessorias de imprensa dos dois, informou em sua publicação. Em contato com a CARAS Digital, a assessoria de imprensa de Hickmann também confirmou o romance. "Confirmado, eles estão namorando sim", declarou.

Ana e Edu foram alvos de rumores de que estavam se aproximando alguns meses antes disso. Inclusive, eles chegaram a ser vistos juntos em viagens, mas sempre diziam que eram apenas amigos. Agora, os dois se entregaram ao amor e estão juntos. Por enquanto, o novo casal não apareceu junto nas redes sociais.

Ana Hickmann enfrenta o processo de divórcio do seu ex-marido, o empresário Alexandre Correa, na Justiça. Os dois estão separados desde novembro de 2023, quando ela o acusou de agressão na casa da família. Eles tiveram um filho juntos, que se divide entre a casa da mãe e as visitas ao pai.

