Luiza Tomé celebra aniversário dos filhos gêmeos com fotos antigas: 'Tempo passa rápido'

A atriz Luiza Tomé usou as redes sociais neste sábado, 5, para celebrar uma data especial: o aniversário de 22 anos dos filhos gêmeos, Luigi e Adriana Tomé. Na publicação, ela compartilhou fotos antigas ao lado dos herdeiros e abriu o coração ao se declarar.

Entre os registros, Luiza reuniu momentos da época em que os filhos ainda eram bebês, além de cliques da infância dos dois. "Parabéns, meus amores, aqui na foto com minha mãe eram dois bebês lindos e hoje são dois adultos maravilhosos e fazem 22 anos. O meu amor por vocês é infinito e desejo que realizem todos os sonhos mais lindos de vocês e sejam imensamente felizes com suas escolhas", declarou ela.

Em seguida, Luiza Tomé comentou sobre a passagem do tempo. "O tempo passa rápido, aproveitem a vida de vocês com muito amor, alegria, respeito, felicidade, saúde e infinitas realizações. A mãe ama muito vocês", completou ela.

Vale lembrar que, além dos gêmeos Adriana e Luigi, Luiza Tomé também é mãe de BrunoTomé, seu filho mais velho, que tem 25 anos. Todos os três são frutos do casamento dela com o empresário Adriano Facchini, de quem ela se separou em 2012.

Filho de Luiza Tomé rebate ataques após foto

Recentemente, o modelo Luigi Tomé fez um sincero desabafo nas redes sociais após receber comentários maldosos em novas fotos. Em seus stories no Instagram, o herdeiro de Luiza Tomé lamentou que ainda precise lidar com este tipo de situação e ressaltou que não ficará quieto em meio a diversos ataques. "Juro, esses marmanjos querem ficar batendo boca comigo. Sinto muito que você se sinta tão inferior para querer vir me atacar", iniciou o modelo.

"Juro, eu queria entender essa galera que comenta hate nas coisas, vocês não tem ninguém pra compartilhar essas coisas? Você é sozinho? Ninguém pediu sua opinião e você dá mesmo assim? Quem você acha que você é? Sério?", continuou Luigi. Leia o desabafo completo!

