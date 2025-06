VIVI sobre nova fase na carreira: 'Sou uma artista plural, inquieta e aberta ao novo'

Em entrevista à CARAS Brasil, a influenciadora e cantora VIVI fala sobre carreira, autenticidade e planos ousados

Com apenas 24 anos, a influencer e cantora VIVI vive o momento mais promissor de sua carreira. Conhecida por sua presença marcante nas redes sociais, ela agora consolida sua identidade artística com o lançamento de Banquete, seu primeiro single oficial, que integra o tão aguardado EP de estreia.

Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, a influenciadora refletiu sobre sua trajetória, amadurecimento e os desafios enfrentados ao migrar da internet para os palcos. E deixou claro: está mais segura e determinada do que nunca.

A internet foi só o começo

VIVI reconhece o peso de sua origem digital, mas reforça que isso não limita sua arte, pelo contrário: "Eu me considero uma artista plural, inquieta e que está aberta ao novo. E o cenário da música pop me permite transitar por diferentes lugares", afirma ela, ressaltando que seu vínculo com os fãs também segue firme.

"Da mesma forma que também amo me comunicar com os meus fãs por meio dos meus conteúdos nas redes sociais. Temos uma troca muito bacana e me sinto privilegiada em sempre contar com o apoio deles para os meus projetos", destaca.

Dúvidas sobre seu talento

Mesmo sendo criticada, e também celebrada, nas redes, VIVI admite que a transição para a música nunca despertou inseguranças, encontrando apoio no público e também entre nomes consagrados da música pop.

"Sempre fui muito bem acolhida e abraçada pelo público, mas também por profissionais da indústria musical e por outros artistas com quem já tive o privilégio de colaborar, como a Rebecca e a Pabllo Vittar", relembra.

E os números mostram que o sucesso é real: "Aliás, eu tenho que aproveitar para agradecer ao acolhimento dos meus fãs que mais uma vez me fizeram um presente ao batermos um recorde com Banquete."

"Foram mais de três milhões de visualizações orgânicas em menos de dois dias. Até onde eu sei, esse é o primeiro clipe de uma artista pop brasileira a ser publicado na íntegra e com exclusividade no Reels do Instagram. Estou muito feliz!", destaca a artista.

O que vem aí para surpreender ainda mais o público?

Conhecida por sua versatilidade, VIVI não descarta nenhuma possibilidade quando o assunto é inovação. E vem mais coisa nova por aí.

"Eu sempre gosto de me experimentar e posso adiantar que tem sonoridade nova vindo por aí, dentro desse meu primeiro EP. Mas vou deixar isso ainda como um mistério", diz, entre risos.

Para VIVI, autenticidade é prioridade, e liberdade criativa é algo que ela vem conquistando com maturidade e tempo:"Hoje eu não faço nada que eu não queira ou que não esteja de acordo. Até por isso que esse meu atual projeto demorou um ano para sair", explica a jovem.

"Desde que passei a contar com o empresariamento artístico pude ter o apoio e orientação deles para ter liberdade para compor, conhecer outros profissionais da música e criar novos repertórios para que ao meu tempo pudesse compor músicas que falassem mais sobre quem eu sou, com a sonoridade que quero e daquilo que acredito", finaliza.

