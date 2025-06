VIVI se inspira em Xuxa e faz de 'Banquete' um pop viral: 'Um lado meu que ninguém viu'

Em entrevista à CARAS Brasil, VIVI revela inspirações no clipe 'Banquete', fala sobre empoderamento feminino e antecipa detalhes de seu primeiro EP

Com uma linguagem visual única e um lançamento nada convencional, VIVI virou assunto nas redes ao divulgar o clipe de Banquete direto no Reels do Instagram. O resultado? Mais de 3 milhões de visualizações em dois dias, com direito a comparações com Melanie Martinez e uma enxurrada de elogios à proposta estética nostálgica e teatral.

Agora, com o vídeo já ultrapassando 5 milhões de views, a cantora de 24 anos vive o melhor momento da carreira e revela com exclusividade à CARAS Brasil os bastidores do projeto que marca o início de uma nova fase.

Uma homenagem visual aos anos 1990 com pitadas de crítica

Mais do que um clipe, Banquete é uma viagem pop com cores vibrantes, referências televisivas e toque afetivo. VIVI revela que a ideia veio de lembranças marcantes da infância e até uma inspiração em Xuxa Meneghel :

"Quis trazer um visual divertido, com cores marcantes, inspirado naqueles programas antigos, tipo Em Nome do Amor. A gente até usou uma câmera igual à que filmava o programa da Xuxa [Meneghel]. Isso ajudou a criar a atmosfera certa pra contar a história da música."

Crítica social por trás da estética plastificada

Apesar da atmosfera leve, Banquete também questiona padrões e aparências: "Desde os meus 15 anos o meu público me acompanha pelas redes sociais e, de lá para cá, muita coisa mudou. Estou mais segura, com objetivos claros e pronta para mostrar mais de mim através da música. A estética do clipe fala disso também — sobre o ideal plastificado das redes e da TV, que não reflete a realidade das relações. Não é provocação, é verdade minha."

VIVI em clipe Banquete - Reprodução/João Victor Moura

'Banquete' nasceu de vivências pessoais transformadas em arte

Com letra direta e tom bem-humorado, a faixa é também um desabafo que ecoa entre muitas mulheres.

"Tenho recebido um retorno muito bacana das pessoas após escutarem a música e entenderem o tom bem-humorado do clipe. Recebo vários relatos de mulheres que se identificam com a letra, e essa era uma das minhas intenções. A partir das minhas vivências, canto sobre o lado empoderado que nós, mulheres, devemos ter diante de qualquer pessoa tóxica."

Autoestima e leveza: a base do novo trabalho

VIVI revela que as experiências pessoais com relacionamentos foram fundamentais na construção da narrativa da canção:

"Quis falar dos meus relacionamentos passados com bom humor, mas com uma mensagem clara: é essencial que a mulher preserve a autoestima e não dê espaço para homens tóxicos. Ninguém merece isso."

Melanie Martinez? Comparação que virou elogio

Muitos fãs notaram uma semelhança estética com a cantora norte-americana Melanie Martinez, o que VIVI recebeu com orgulho: "Me sinto muito honrada, pois obviamente ela é uma grande referência como artista."

VIVI em bastidores do clipe Banquete - Reprodução/João Victor Moura

O primeiro EP vem aí e promete mais surpresas

Banquete é apenas o início de um novo capítulo na carreira da artista, que já tem preparado novas músicas para seu primeiro EP da carreira:

"Esse é só o começo. Banquete tem uma estética única, como tudo o que vem por aí. Fiquei um ano me preparando para esse momento e vou mostrar um lado meu que ninguém viu ainda. Estou muito empolgada por fazer isso através da música e no momento certo", garante a cantora.

Assista ao clipe completo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vivi (@vivi)

Quem é VIVI?

VIVI é uma cantora e influenciadora em ascensão, que estreou em 2021 com o sucesso Farol. Conhecida por seus clipes vibrantes e parcerias de destaque com nomes como Kweller, Rebeca, Pabllo Vittar e Melody, ela coleciona milhões de visualizações com hits como Playground e Vingancinha. Em 2024, assinou com a Mynd, ampliando sua carreira artística. Em 2025, VIVI marca seu retorno com o single Banquete.

Leia também: Pabllo Vittar vive melhor momento após performance icônica e coroação de Madonna