Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  2. Vitor diCastro denuncia preconceito no meio artístico: 'Tinha que segurar ser gay'
Revista / Preconceito

Vitor diCastro denuncia preconceito no meio artístico: 'Tinha que segurar ser gay'

Em entrevista exclusiva para CARAS, Vitor diCastro fala sobre preconceito, casamento, divórcio e a importância de criar referências gays

por Fernanda Chaves
[email protected]

Publicado em 22/08/2025, às 18h35

Vitor diCastro - Reprodução/Ian Castilho e Kenji
Vitor diCastro - Reprodução/Ian Castilho e Kenji

O ator e apresentador Vitor diCastro (36) abriu o coração sobre os desafios que enfrentou para construir sua carreira. Formado em Artes Cênicas, ele relembrou que, apesar da paixão pelo ofício, precisou lidar com o preconceito dentro do próprio meio artístico por ser gay.

'Falavam que eu tinha que segurar esse negócio de ser gay'

Em entrevista exclusiva à Ilha de CARAS by Gav Resorts, Vitor contou que escutou orientações que o marcaram no início da trajetória.

"Nos testes, os diretores e produtores de elenco falavam que eu tinha que dar uma segurada nesse negócio de ser gay, que não podia performar tanto", revelou.

Leia também: Vitor diCastro faz da internet seu lugar no mundo e ganha força como artista e ativista: 'Sendo eu mesmo'

Segundo ele, a cobrança para esconder sua identidade evidenciava a falta de espaço e de naturalidade para atores gays no mercado.

A busca por referências após o divórcio

Além da carreira, Vitor também lembrou de um momento delicado da vida pessoal: o fim do casamento:
"E quando me divorciei procurei filmes para assistir, peças que poderiam me ajudar a lidar com esse turbilhão de sentimentos, mas percebi que faltavam referências gays. Porque a gente ainda está batalhando pelo direito de o gay casar. Só que eu, por exemplo, sou um gay que casou e se divorciou. Eu já vivi isso, casei em 2018, no ano do Bolsonaro. Já fiz esse ato político e vivi, lindo, fui um casal para todo mundo ver e quando cheguei a essa parte do divórcio, percebi que não tinha referência", contou.

Referência para novas gerações

Ao analisar a própria experiência, o ator reforçou a importância de ocupar espaços e criar novas narrativas.

"Se não tem e tenho a possibilidade de fazer algo que sirva de referência, então que seja", refletiu o artista.

Vitor diCastro participa da Ilha de CARAS by Gav Resorts - FOTO: Ian Castilho e Kenji
Vitor diCastro participa da Ilha de CARAS by Gav Resorts - FOTO: Ian Castilho e Kenji
Vitor diCastro participa da Ilha de CARAS by Gav Resorts - FOTO: Ian Castilho e Kenji

Fernanda Chaves é repórter da revista CARAS e da Contigo! Novelas. É formada em jornalismo e já passou pela revista Minha Novela e pela Mattoni Comunicação. Escreve sobre celebridades, TV, novelas e reality show.

