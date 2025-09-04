Vera Fischer avisa: 'Sou a pessoa que mais gosta de mim no mundo'

Capa da CARAS, Vera Fischer conta bastidores da TV e revela segredos da carreira

Uma estrela que brilhou no passado se vê no dilema de encontrar um novo espaço após escrever inúmeros capítulos de vida. Essa é a história de Susan, a protagonista de O Casal Mais Sexy da América, mas que também se confunde com a história de Vera Fischer (73), que dá vida à personagem.

Lotando sessões por todo o País, a atriz vê na peça a chance de discutir temas urgentes. “Ela traz uma esperança muito grande. É uma comédia romântica, mas tem também um lado reflexivo em que as pessoas param para pensar: ‘Como é a minha vida?’ ‘Quantos anos eu tenho?’ ‘Será que ainda posso ser feliz?’ ‘Ainda posso fazer sexo depois dos 60?’ ‘Ainda posso arranjar alguém?’. Essa peça mostra que isso é possível”, diz ela, em papo exclusivo com CARAS, no qual fala sobre sua nova rotina, seu segredo de autoestima e a luta por mais visibilidade.

– Como enxerga esse paralelo da peça com a sua própria história?

– Não há como negar que os tempos depois da pandemia mudaram muito. Os personagens mais maduros foram perdendo espaço para os jovens. Sempre fui uma pessoa que, além de televisão e cinema, também fiz e produzi teatro. Isso é uma coisa muito boa, porque me dá chance de ter a idade que o personagem precisa.

– Qual o peso do teatro na sua vida?

– Eu vivo agora, basicamente, de fazer teatro. É o meu ganha-pão. Claro que eu adoraria voltar a fazer uma novela. Mas o teatro é resistência. Antes da pandemia, o público assistia menos. Agora é uma avalanche. Os teatros vivem sempre cheios. O público quer ver os atores ao vivo. O teatro tem uma importância fundamental na minha vida.

– Mais do que nunca, o etarismo é um tema que vem sendo debatido com muita frequência. Como o mundo trata os mais velhos?

– Os veteranos estão perdendo papéis. Os meios de comunicação, nos quais a gente trabalhava antigamente, não querem mais essas pessoas. A gente tem que se reinventar. Nós, atores de mais idade, temos nos unido para fazer levantes para que os veteranos continuem fazendo TV, streaming, filmes e tudo mais. A gente quer ser chamado, queremos fazer parte de uma coisa da qual sempre fizemos parte. Eu, particularmente, tenho 45 anos só de TV Globo, com muitos sucessos em novelas, séries e programas. Temos muito a oferecer. Todos deram muito dinheiro para a televisão, para o cinema, deram muito cartaz, prestígio. Tudo está sendo jogado fora. Acho que tem que haver uma conscientização das pessoas que têm cargos de poder para chamar esses atores novamente. Estamos nos colocando à disposição. Sem isso a gente não vai a lugar nenhum.

– O público, especialmente na televisão, sente muita falta dos atores veteranos. Vocês conversam entre si sobre isso?

– Claro! Todos os atores, de uma forma geral, que estão bem física e mentalmente, querem voltar a fazer trabalhos de valor na televisão e no streaming. Com certeza absoluta. Eu, particularmente, nunca tive um clube dentro da Globo, nunca tive muitas amizades, de ser próxima de muita gente para ser chamada. Eu acho que isso vai ter que ser revisto, porque sem os atores veteranos as coisas não vão se sustentar por muito tempo.

– A Globo está comemorando 60 anos de história em 2025. Quais as lembranças mais especiais que guarda? Sente saudade?

– Eu tenho muito respeito e muito orgulho de todos os meus trabalhos dentro da TV Globo. Tenho certeza de que fiz excelentes trabalhos. A minha passagem pela TV Globo foi gloriosa e claro que eu gostaria de voltar a fazer alguns personagens de bastante importância, porque sou uma boa atriz. Faço drama, comédia e faço tragédia também. E isso já foi provado nesses trabalhos. Agora, saudade? Não. Eu acho lindo tudo o que eu fiz. Todos esses meus trabalhos foram gravados, então, toda vez que eu quiser ver, eu posso rever.

– Você sempre foi muito sincera e honesta em todas as entrevistas que deu. Qual o preço que já precisou pagar pela sua verdade?

– Sempre fui honesta, sincera e verdadeira. Eu sou assim. Eu não gosto de mentir. Mesmo falando a verdade, as pessoas ainda questionam e inventam. Antigamente, quando não tinha internet, eles inventavam milhões de coisas. Hoje em dia, no meu Instagram, falo a minha verdade e vou continuar falando.

– Você é um exemplo de autoestima e beleza independentemente da fase de vida. Como se mantém sempre positiva?

– Eu gosto muito de mim. Sou a pessoa que mais gosta de mim do mundo. Procuro me preservar de pessoas que não me fazem bem. Mas, o mais importante, é que realmente gosto das minhas atitudes, dos meus trabalhos, do amor que eu sinto pelos meus amigos, meus filhos, meus gatinhos, minhas plantas. Gosto da minha vida que agora ficou mais sossegada. Cada década eu vivi da forma mais intensa possível, porque é assim que é a vida. Não me escondo em casa, não escondo as coisas. Houve uma época de muitas festas, de aparecer muito, e tudo isso mudou. Gosto de ficar em casa lendo um livro, assistindo a um filme, fazendo a minha comida. Eu me cuido. E a minha autoestima está lá em cima!

– É o seu melhor momento?

– Cada dia que eu acordo é sempre o meu melhor dia. Eu vivi os 20, os 30, os 40, os 50, os 60 e agora estou vivendo os 70. É uma outra forma de você viver melhor. Gosto de fazer o meu trabalho com muita energia. Eu amo falar com o público. Isso me dá prazer. Não gosto de ficar parada. Não gosto. Esse é o melhor momento da vida, porque você tem sossego. Quero ser feliz em todos os dias da minha vida, mesmo que, às vezes, fique triste. Isso passa.

