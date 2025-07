Valéria Almeida sobre atual momento da carreira: 'Venho de uma realidade difícil'

Em entrevista para Revista CARAS, a jornalista Valéria Almeida fala sobre aprendizados pessoais e o prazer de envelhecer com leveza

Valéria Almeida (42) está vivendo um dos momentos mais marcantes de sua carreira na Globo. Enquanto Patrícia Poeta curte suas férias, a jornalista reassumiu a bancada do Encontro ao lado de Talitha Morete e também comanda o Paulistar, ampliando sua presença na emissora.

Em entrevista à Revista CARAS, Valéria falou sobre sua trajetória, que já soma quase duas décadas dedicadas ao jornalismo, sendo 14 anos exclusivamente na televisão. Ao relembrar sua caminhada, ela se mostrou grata pelas conquistas e pelas batalhas vencidas.

“Fico orgulhosa por tudo o que conquistei, não só pelos resultados, mas pelas escolhas e pela minha determinação. Venho de uma realidade difícil, mas sempre fui muito comprometida com meus sonhos”, declarou a jornalista.

Essa nova fase também marca uma transformação pessoal importante. Valéria contou que aprendeu a ser mais gentil consigo mesma após anos de autocrítica intensa.

“Eu me cobrava demais. Queria que meus pais, de onde quer que estivessem, se orgulhassem de mim. Mas hoje entendo que errar faz parte. Eu tenho sido mais leve, mais encantada com a vida”, afirmou.

“Celebro cada ano como uma festa de 15 anos”

Longe de temer o envelhecimento, Valéria celebra com entusiasmo o passar do tempo. Ela vê cada novo ciclo como um motivo de festa e com um olhar de quem quer aproveitar tudo o que a vida ainda tem a oferecer.

“Celebro cada ano como uma festa de 15 anos. Sempre falo que só não envelhece quem vai embora, e eu não quero ir embora cedo. Se puder estar velhinha sambando, estarei feliz da vida”, afirmou com bom humor.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CARAS (@carasbrasil)

Valéria Almeida comemora nova fase na Globo

Com um sorriso no rosto e brilho nos olhos, Valéria Almeida vive um dos momentos mais intensos — e gratificantes — de sua trajetória na TV Globo. Durante as férias de Patrícia Poeta, a jornalista reassume a bancada do Encontro, ao lado de Talitha Morete, e celebra o desafio de comandar dois programas ao mesmo tempo: além do matinal transmitido em rede nacional, ela segue firme nas gravações do Paulistar.

Leia também: Valéria Almeida recorda desafios da carreira e afirma: 'Crio minhas oportunidades'