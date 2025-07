Valéria Almeida celebra 15 anos de união com marido em Cancún: 'A vida está no detalhe'

Em entrevista à Revista CARAS, Valéria Almeida celebra dias de romance no México, reflete sobre o amor, a carreira e a leveza de envelhecer

Se na TV Valéria Almeida (42) fala sobre saúde, bem-estar e os cuidados que fazem diferença no dia a dia de qualquer pessoa, longe das câmeras, ela vive o que prega com a mesma intensidade. De férias, a jornalista e apresentadora, que pilota o quadro Bem Estar, do Encontro e o Paulistar, na Globo, aproveitou para celebrar os 15 anos de união com o produtorPeterson Gomes (47) em um tour inesquecível por Cancún, no México.

“Nós queríamos viver esse momento com tranquilidade, priorizando a nossa companhia. Foi lindo celebrar 15 anos de casamento e continuar namorando meu marido”, conta, apaixonada. “Nós somos muito parceiros. Nessa viagem, pudemos estar não só lado a lado, mas com tempo real para nos curtirmos”, emenda a jornalista.

A conexão do casal com o mar, que, aliás, é uma paixão em comum, fez da experiência no recanto paradisíaco algo ainda mais marcante. “A gente olha para o mar, se encanta com tanta imensidão e agradece pela vida”, reflete Valéria.

Além das belezas naturais, a jornalista e o produtor ainda mergulharam na riqueza cultural da região, visitando locais como o complexo arqueológico Chichén Itzá. “Ficamos muito felizes de conhecer o sítio arqueológico acompanhados de um guia descendente do povo maia. Foi um aprendizado especial, que tornou a viagem ainda mais rica”, diz ela, fascinada pela cultura local.

Para manter o relacionamento forte, mesmo com a rotina intensa, Valéria garante que os detalhes fazem toda a diferença. “Eu e o Peterson costumamos dizer que a vida está no detalhe. Ele acorda de

madrugada para fazer meu café da manhã, mesmo sem precisar. Nós brindamos todos os dias com uma xícara de café. Literalmente. É assim que cuidamos do nosso amor”, detalha ela, que também divide a rotina com o enteado, Lucas (19).

“Minha história com o Lucas é de um reencontro. Não precisou de uma adaptação, a gente simplesmente se apaixonou um pelo outro. Ele e o Peterson são meus melhores amigos”, declara.

Para além do romance, o período de descanso também ajudou Valéria a olhar para sua trajetória com ainda mais carinho. Somando 19 anos de carreira no jornalismo — sendo 14 deles dedicados à televisão —, ela abraça o passado com gratidão. “Fico orgulhosa por tudo o que conquistei, não só pelos resultados, mas pelas escolhas e pela minha determinação. Venho de uma realidade difícil, mas sempre fui muito comprometida com meus sonhos”, afirma ela, que aprendeu a ser mais gentil consigo mesma.

“Eu me cobrava demais. Queria que meus pais, de onde quer que estivessem, se orgulhassem de mim. Mas hoje entendo que errar faz parte. Eu tenho sido mais leve, mais encantada com a vida”, entrega ela.

Aos 42 anos, a jornalista enxerga o passar do tempo e o envelhecer como uma bênção. “Celebro cada ano como uma festa de 15 anos. Sempre falo que só não envelhece quem vai embora, e eu não quero ir embora cedo. Se puder estar velhinha sambando, estarei feliz da vida”, afirma, aos risos.

