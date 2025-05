Thati Lopes vira a página ao relembrar o passado: 'Passou, graças a Deus!'

Em entrevista exclusiva à Revista CARAS, Thati Lopes relembra dificuldades ao longo da carreira e fala do desejo de mostrar outras facetas na arte

De São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro, para o mundo! Thati Lopes (35), que durante 13 anos foi conhecida como a garota do Porta dos Fundos, se tornou estrela de filmes que caem no gosto do público. Apesar do sucesso, a atriz enfrentou momentos desafiadores em sua trajetória: "Passou, graças a Deus!", declarou em entrevista exclusiva à Revista CARAS.

Thati Lopes confessa que o caminho da arte não é fácil e muitos de seus amigos, apesar de talentosos, acabaram desistindo. A atriz relembra ter recebido diversas respostas negativas no começo da carreira e precisou se aventurar por outras profissões.

"Eu vejo muita gente boa desistindo, amigos que fizeram curso comigo e hoje trabalham em outras coisas. Realmente é complicado se manter, tem que ter perseverança, você recebe muitos nãos. Trabalhei em um bar de garçons-cantores, era a maneira de fazer arte de alguma maneira, eu servia e cantava, fazia esquetes. Até que fiz o musical Tudo por um Pop Star e as coisas começaram a acontecer", relembra.

A atriz reforça que este período de sua vida ficou no passado! "Passou, graças a Deus!". declara. Agora, Thati Lopes vem emendando um longa no outro e celebra a tranquilidade de poder escolher aquilo que deseja fazer na carreira.

"Fico feliz que, de uns anos para cá, tenho o poder de escolha. Durante um tempo tudo que aparecia eu dizia ‘aceito’, ‘quero’, ‘faço’, qualquer coisa, porque antes era um trabalho aqui e outro ali, então você agarra. Agora, fico feliz de poder selecionar mais, ver que tal coisa pode não ser legal para aquilo que quero no meu futuro", finaliza a atriz.

Leia mais em:Thati Lopes abre a intimidade e confessa sobre vida amorosa: 'Não sou muito de mostrar'

FIQUE POR DENTRO DAS NOTÍCIAS DOS FAMOSOS ACOMPANHANDO À CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS: