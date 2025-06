Solteiro, Diego Martins transforma ausência em arte no Dia dos Namorados: 'O amor sempre aparece'

Em entrevista à CARAS, o ator Diego Martins comenta sobre estar solteiro, fala sobre amor e lançamento de novo funk no Dia dos Namorados

A carreira de Diego Martins está em plena ascensão, mas o coração segue sem dono. Aos 28 anos, o ator que brilhou como Kelvin em Terra e Paixão, venceu o The Masked Singer Brasil e agora mergulha em nova fase musical com o lançamento do single Funk Triste, vive intensamente… mesmo solteiro no Dia dos Namorados.

Em entrevista à CARAS Brasil, o artista refletiu sobre amor, solidão e o peso (ou leveza) das datas comemorativas quando se está sozinho. E como sempre, falou com a transparência que o público tanto admira: "O amor sempre aparece nos meus pensamentos", diz Diego Martins

Mesmo em meio a gravações, shows e composições, Diego não nega: o amor continua presente, ainda que não em forma de relacionamento.

"O amor sempre aparece nos meus pensamentos. Eu sou uma pessoa muito romântica. Apesar de sempre deixar claro que priorizo outras coisas — meu trabalho, minha vida, meus sonhos, minha carreira — o amor também é essencial pra mim. Está sempre presente nas minhas músicas, nas letras e nos meus pensamentos", afirmou.

Solteiro no Dia dos Namorados? Diego responde com música

Se para alguns a data é sinônimo de flores e jantares românticos, para Diego Martins ela também é uma oportunidade de expressão. Em vez de se esconder, o artista abraça o momento — à sua maneira.

"Sabe que eu não sou muito ligado a datas comemorativas. No Dia dos Namorados, por exemplo, costumo brincar com a situação. Ano passado, ainda solteiro, compus uma música e postei no Instagram justamente pra falar com os solteiros: tipo, olha, a gente também tem música", contou.

Neste ano, a provocação veio em forma de lançamento: "Estou lançando Funk Triste, uma música melancólica e dramática, que fala de término, abandono, solidão... E aí pensei: por que não lançar isso no Dia dos Namorados? Nem todo mundo está em um relacionamento feliz. Tem gente solteira, sozinha, gente que está bem com isso — e outros que não. Então é uma forma de brincar com esse outro lado também", explicou.

Questionado sobre os amores que mais o marcaram, Diego é direto: o maior deles é o familiar: "Muitos amores me ensinaram muitas coisas. Mas, se eu tiver que escolher, acho que o amor que mais me ensina até hoje é o da família. É um amor sem cobrança, genuíno, que vem de berço. Eu não precisei fazer nada pra ganhar o amor da minha mãe, por exemplo. Isso ensina muito sobre amar de graça, sem esperar nada em troca", declarou.

Diego Martins - Globo

Solteiro por escolha… e por consequência

Com uma rotina intensa e rodeado de compromissos, o ator admite que estar solteiro é, ao mesmo tempo, decisão e reflexo da fase que vive.

"Acho que é uma mistura dos dois: escolha e consequência. Se um novo amor aparecesse, a principal coisa que ele teria que entender é a minha rotina — que é muito doida. Tenho pouco tempo livre, dou prioridade à carreira e estou sempre rodeado de gente. Momentos sozinhos são raros, e quando acontecem, eu gosto de aproveitá-los. Não é fácil, não", confessou.

Intimidade à flor da pele, mas com limites

Mesmo sendo espontâneo nas redes sociais, Diego reconhece que nem tudo precisa ser dividido com o público.

"Eu sou um livro aberto. Gosto de viver as coisas com transparência. Se hoje eu estivesse em um relacionamento sério, com certeza isso apareceria, mas não por obrigação — e sim porque gosto de compartilhar. Gosto de postar fotos, vídeos, mostrar o meu dia a dia, e a pessoa naturalmente faria parte disso. Mas não significa que eu deva satisfações sobre a minha vida pessoal", esclareceu.

Para finalizar, ele fez questão de citar um exemplo que resume bem sua visão: "Outro dia vi o Bruno [Matos], que faz a Blogueirinha, terminando um relacionamento, e algumas pessoas cobraram explicações. E ele respondeu muito bem: alguém perguntou se ele não daria explicações sobre o término, e ele disse: 'Não, eu não namorava com você pra ter que te explicar algo'. É isso. A vida pessoal não é um compromisso com o público", concluiu.

Veja um trecho de 'Funk Triste' de Diego Martins:

