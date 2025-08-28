CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Revista
  2. Roberto Carlos se baliza pelo amor: 'Sou como qualquer namorado romântico'
Revista / ESPECIAL ROBERTO CARLOS

Roberto Carlos se baliza pelo amor: 'Sou como qualquer namorado romântico'

Nos capítulos da vida a dois, Roberto Carlos encontrou em Maria Rita o sentimento mais nobre e puro

Revista CARAS Publicado em 28/08/2025, às 16h16

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Roberto Carlos é romântico à moda antiga - FOTOS: CRISTINA GRANATO, D. GUSTTINNI, GLADSTONE CAMPOS, JOAO RAPOSO, JOEL MAIA, LUIZINHO CORUJA, MARCIO CAPOVILLA E SERGIO BEREZOVSKY
Roberto Carlos é romântico à moda antiga - FOTOS: CRISTINA GRANATO, D. GUSTTINNI, GLADSTONE CAMPOS, JOAO RAPOSO, JOEL MAIA, LUIZINHO CORUJA, MARCIO CAPOVILLA E SERGIO BEREZOVSKY

O coração de Roberto Carlos (84) já viveu muitos amores e paixões, mas nenhum deles foi tão intenso e forte quanto o sentimento que sentiu — e até hoje sente — por Maria Rita (1961- 1999). Eles se conheceram em 1977, durante um show.

Na época, por conta da diferença de idade, o pai da jovem proibiu o namoro e cada um seguiu seu caminho. Mas o destino já estava traçado. Em 1990, eles se reencontraram durante um show em Campos do Jordão, começaram a namorar e, seis anos depois, se casaram em uma cerimônia intimista, e cheia de romantismo em 8 de abril de 1996, em uma segunda-feira ensolarada.

“Nós escolhemos essa data de comum acordo porque gostamos do dia e porque é o mês de nossos respectivos aniversários. Maria Rita nasceu dia 11 e eu, em 19 de abril... desde que marcamos o casamento, fixamos essa data. Também escolhemos juntos as roupas, o bolo, tudo. De comum acordo, quisemos nos casar de forma simples e discreta, na Igreja Nossa Senhora do Brasil, onde também se realizou a cerimônia civil”, contou o Rei, que dispensou a lua de mel.

“Ficamos em nosso apartamento na Urca, onde vivemos sempre em lua de mel”, se justificou o cantor. Mas o conto de fadas teve um fim triste. Em 1998, a pedagoga foi diagnosticada com um tipo raro de câncer no útero e acabou perdendo a batalha para a doença no ano seguinte.

“Às vezes, digo que se comparassem o amor que eu e Maria Rita temos ao de Romeu e Julieta, veriam
que o deles foi apenas um flerte”, afirmou ele. Maria Rita se foi, mas segue viva no coração de Roberto, que desde então não assumiu nenhuma relação publicamente. “Ela é o grande amor da minha vida”, já disse inúmeras vezes o cantor, que até hoje se lembra com carinho da amada.

“Primeira-dama da minha vida, meu grande amor. Da nossa casa, pequeno mundo de um sonhador. Sou alguém que você tem e que te ama. E sendo assim você é minha primeira-dama”, se declarou.

Mas as histórias de amor do Rei têm outros capítulos! Em 1968, ele se casou pela primeira vez, com
Cleonice Rossi (1939-1990), a Nice. A boda aconteceu em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, pois ela era separada e o divórcio ainda não era permitido no Brasil. Foi para Nice, inclusive, que o ídolo compôs Como É Grande o Meu Amor por Você.

“Sou como qualquer namorado romântico. O amor é sempre muito bom e intenso.”

Com ela, o Rei se tornou pai de Ana Paula (1966- 2011) — ele assumiu a paternidade da criança, fruto de uma relação anterior de Nice — e de Dudu Braga (1968-2021) e Luciana (55). O romance durou até 1979 e eles seguiram como bons amigos!

Agora solteiro, o Rei engatou a mais midiática de suas relações ao lado da atriz Myrian Rios (66), com quem ficou por cerca de dez anos. “Aprendi muito com ele. Sempre fui ansiosa, quero resolver tudo rápido, na mesma hora... Ele me ensinou que tem que dormir, pensar. Nós nos separamos nos amando,
nos respeitando”, confessou ela.

Seja solteiro ou acompanhado, o fato é que o amor é o sentimento que move o astro. “O amor e o romantismo estão e sempre estarão presentes em meu coração e nas minhas canções”, afirmou ele, que em seu mais recente navio temático confessou estar namorando, mas mantém em sigilo o nome da eleita. “Sou como qualquer namorado romântico. Minhas músicas falam desse romantismo e eu coloco isso em minhas canções e na minha vida. O amor é sempre muito bom e intenso em todos os aspectos”, finalizou ele.

Roberto Carlos é romântico à moda antiga/ FOTOS: CRISTINA GRANATO, D. GUSTTINNI, GLADSTONE CAMPOS, JOAO RAPOSO, JOEL MAIA, LUIZINHO CORUJA, MARCIO CAPOVILLA E SERGIO BEREZOVSKY
Roberto Carlos é romântico à moda antiga/ FOTOS: CRISTINA GRANATO, D. GUSTTINNI, GLADSTONE CAMPOS, JOAO RAPOSO, JOEL MAIA, LUIZINHO CORUJA, MARCIO CAPOVILLA E SERGIO BEREZOVSKY
Roberto Carlos é romântico à moda antiga/ FOTOS: CRISTINA GRANATO, D. GUSTTINNI, GLADSTONE CAMPOS, JOAO RAPOSO, JOEL MAIA, LUIZINHO CORUJA, MARCIO CAPOVILLA E SERGIO BEREZOVSKY
Roberto Carlos é romântico à moda antiga/ FOTOS: CRISTINA GRANATO, D. GUSTTINNI, GLADSTONE CAMPOS, JOAO RAPOSO, JOEL MAIA, LUIZINHO CORUJA, MARCIO CAPOVILLA E SERGIO BEREZOVSKY
Roberto Carlos é romântico à moda antiga/ FOTOS: CRISTINA GRANATO, D. GUSTTINNI, GLADSTONE CAMPOS, JOAO RAPOSO, JOEL MAIA, LUIZINHO CORUJA, MARCIO CAPOVILLA E SERGIO BEREZOVSKY
Roberto Carlos é romântico à moda antiga/ FOTOS: CRISTINA GRANATO, D. GUSTTINNI, GLADSTONE CAMPOS, JOAO RAPOSO, JOEL MAIA, LUIZINHO CORUJA, MARCIO CAPOVILLA E SERGIO BEREZOVSKY
Roberto Carlos é romântico à moda antiga/ FOTOS: CRISTINA GRANATO, D. GUSTTINNI, GLADSTONE CAMPOS, JOAO RAPOSO, JOEL MAIA, LUIZINHO CORUJA, MARCIO CAPOVILLA E SERGIO BEREZOVSKY
Roberto Carlos é romântico à moda antiga/ FOTOS: CRISTINA GRANATO, D. GUSTTINNI, GLADSTONE CAMPOS, JOAO RAPOSO, JOEL MAIA, LUIZINHO CORUJA, MARCIO CAPOVILLA E SERGIO BEREZOVSKY
Roberto Carlos é romântico à moda antiga/ FOTOS: CRISTINA GRANATO, D. GUSTTINNI, GLADSTONE CAMPOS, JOAO RAPOSO, JOEL MAIA, LUIZINHO CORUJA, MARCIO CAPOVILLA E SERGIO BEREZOVSKY
Roberto Carlos é romântico à moda antiga/ FOTOS: CRISTINA GRANATO, D. GUSTTINNI, GLADSTONE CAMPOS, JOAO RAPOSO, JOEL MAIA, LUIZINHO CORUJA, MARCIO CAPOVILLA E SERGIO BEREZOVSKY
Roberto Carlos é romântico à moda antiga/ FOTOS: CRISTINA GRANATO, D. GUSTTINNI, GLADSTONE CAMPOS, JOAO RAPOSO, JOEL MAIA, LUIZINHO CORUJA, MARCIO CAPOVILLA E SERGIO BEREZOVSKY
Roberto Carlos é romântico à moda antiga/ FOTOS: CRISTINA GRANATO, D. GUSTTINNI, GLADSTONE CAMPOS, JOAO RAPOSO, JOEL MAIA, LUIZINHO CORUJA, MARCIO CAPOVILLA E SERGIO BEREZOVSKY
Roberto Carlos é romântico à moda antiga/ FOTOS: CRISTINA GRANATO, D. GUSTTINNI, GLADSTONE CAMPOS, JOAO RAPOSO, JOEL MAIA, LUIZINHO CORUJA, MARCIO CAPOVILLA E SERGIO BEREZOVSKY
Roberto Carlos é romântico à moda antiga/ FOTOS: CRISTINA GRANATO, D. GUSTTINNI, GLADSTONE CAMPOS, JOAO RAPOSO, JOEL MAIA, LUIZINHO CORUJA, MARCIO CAPOVILLA E SERGIO BEREZOVSKY
Roberto Carlos é romântico à moda antiga/ FOTOS: CRISTINA GRANATO, D. GUSTTINNI, GLADSTONE CAMPOS, JOAO RAPOSO, JOEL MAIA, LUIZINHO CORUJA, MARCIO CAPOVILLA E SERGIO BEREZOVSKY
Roberto Carlos é romântico à moda antiga/ FOTOS: CRISTINA GRANATO, D. GUSTTINNI, GLADSTONE CAMPOS, JOAO RAPOSO, JOEL MAIA, LUIZINHO CORUJA, MARCIO CAPOVILLA E SERGIO BEREZOVSKY

Leia também: Roberto Carlos revela como lida com a maturidade: 'São tantas emoções!'

FIQUE POR DENTRO DAS NOTÍCIAS DOS FAMOSOS ACOMPANHANDO À CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS:

roberto carlosromancevida amorosa
Roberto Carlos Roberto Carlos  

Leia também

ESPECIAL ROBERTO CARLOS

Roberto Carlos jovem e criança - Fotos: Arquivo Pessoal

Roberto Carlos teve infância repleta de sonhos: 'Vontade imensa de cantar'

ENTREVISTA

A atriz Fabiula Nascimento - Foto: Marcio Farias | Beleza: Igor Leite | Edição de Moda: Ale Duprat | Styling: Kadu Nunnes | Agradecimentos: Hotel Nacional

Fabiula Nascimento fala dos desafios da mulher moderna: 'Poder de transformação'

Reflexão

Alexandra Richter - Reprodução/Ian Castilho

Alexandra Richter abre o jogo sobre humor e internet: 'Relutei o máximo que eu pude'

ENTREVISTA

Dan Stulbach destaca atenção com a alimentação e exercícios físicos, mas destaca não ter um 'segredo' - Foto: Marcio Farias

Dan Stulbach entrega segredo de sua vitalidade: 'Tudo isso para me manter'

Impressionante!

Bruna Viola e Dani Kamphorst - Reprodução/Instagram

Bruna Viola revela segredo da nova fase da carreira: 'Tudo flui quando estou amando'

GALÃ DA NOVA GERAÇÃO

Pedro Novaes recorda retorno às novelas - Foto: Fábio Rocha/Globo

Pedro Novaes vira a página e encara passado desafiador: 'Eu nunca...'

Últimas notícias

Wanessa Camargo no projeto 'Lado B'Wanessa Camargo anuncia o projeto Lado B: ‘É um presente’
Zé FelipeZé Felipe comenta sobre retorno ao sertanejo: "Saudades"
Beatriz Reis ganha novo quadro no 'Encontro'Beatriz Reis se destaca na Globo e ganha novo quadro no 'Encontro'
Queda de cabelos: 7 produtos para combater a condição7 produtos indicados para combater a queda de cabelo
Duda NagleDuda Nagle compartilha foto com nova namorada e faz declaração: 'Felizardo'
Michelle e Giselle Batista no Restaurante Ibérico, na temporada CARAS Inverno 2025Gastronomia do Restaurante Ibérico surpreende na temporada CARAS Inverno 2025
A atriz Fabiula NascimentoFabiula Nascimento fala dos desafios da mulher moderna: 'Poder de transformação'
Silvio SantosViúva e filhas de Silvio Santos entram para a lista dos mais ricos do Brasil
Kaká Diniz e Simone MendesMarido de Simone Mendes se derrete com homenagem da cantora: 'Nada a pedir'
Paola Carosella ficou conhecida para o grande público ao ser a jurada da versão brasileira do MasterChefPaola Carosella: 5 dicas de cozinha para não errar e arrasar nas receitas
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade