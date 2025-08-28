Roberto Carlos se baliza pelo amor: 'Sou como qualquer namorado romântico'

Nos capítulos da vida a dois, Roberto Carlos encontrou em Maria Rita o sentimento mais nobre e puro

O coração de Roberto Carlos (84) já viveu muitos amores e paixões, mas nenhum deles foi tão intenso e forte quanto o sentimento que sentiu — e até hoje sente — por Maria Rita (1961- 1999). Eles se conheceram em 1977, durante um show.

Na época, por conta da diferença de idade, o pai da jovem proibiu o namoro e cada um seguiu seu caminho. Mas o destino já estava traçado. Em 1990, eles se reencontraram durante um show em Campos do Jordão, começaram a namorar e, seis anos depois, se casaram em uma cerimônia intimista, e cheia de romantismo em 8 de abril de 1996, em uma segunda-feira ensolarada.

“Nós escolhemos essa data de comum acordo porque gostamos do dia e porque é o mês de nossos respectivos aniversários. Maria Rita nasceu dia 11 e eu, em 19 de abril... desde que marcamos o casamento, fixamos essa data. Também escolhemos juntos as roupas, o bolo, tudo. De comum acordo, quisemos nos casar de forma simples e discreta, na Igreja Nossa Senhora do Brasil, onde também se realizou a cerimônia civil”, contou o Rei, que dispensou a lua de mel.

“Ficamos em nosso apartamento na Urca, onde vivemos sempre em lua de mel”, se justificou o cantor. Mas o conto de fadas teve um fim triste. Em 1998, a pedagoga foi diagnosticada com um tipo raro de câncer no útero e acabou perdendo a batalha para a doença no ano seguinte.

“Às vezes, digo que se comparassem o amor que eu e Maria Rita temos ao de Romeu e Julieta, veriam

que o deles foi apenas um flerte”, afirmou ele. Maria Rita se foi, mas segue viva no coração de Roberto, que desde então não assumiu nenhuma relação publicamente. “Ela é o grande amor da minha vida”, já disse inúmeras vezes o cantor, que até hoje se lembra com carinho da amada.

“Primeira-dama da minha vida, meu grande amor. Da nossa casa, pequeno mundo de um sonhador. Sou alguém que você tem e que te ama. E sendo assim você é minha primeira-dama”, se declarou.

Mas as histórias de amor do Rei têm outros capítulos! Em 1968, ele se casou pela primeira vez, com

Cleonice Rossi (1939-1990), a Nice. A boda aconteceu em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, pois ela era separada e o divórcio ainda não era permitido no Brasil. Foi para Nice, inclusive, que o ídolo compôs Como É Grande o Meu Amor por Você.

“Sou como qualquer namorado romântico. O amor é sempre muito bom e intenso.”

Com ela, o Rei se tornou pai de Ana Paula (1966- 2011) — ele assumiu a paternidade da criança, fruto de uma relação anterior de Nice — e de Dudu Braga (1968-2021) e Luciana (55). O romance durou até 1979 e eles seguiram como bons amigos!

Agora solteiro, o Rei engatou a mais midiática de suas relações ao lado da atriz Myrian Rios (66), com quem ficou por cerca de dez anos. “Aprendi muito com ele. Sempre fui ansiosa, quero resolver tudo rápido, na mesma hora... Ele me ensinou que tem que dormir, pensar. Nós nos separamos nos amando,

nos respeitando”, confessou ela.

Seja solteiro ou acompanhado, o fato é que o amor é o sentimento que move o astro. “O amor e o romantismo estão e sempre estarão presentes em meu coração e nas minhas canções”, afirmou ele, que em seu mais recente navio temático confessou estar namorando, mas mantém em sigilo o nome da eleita. “Sou como qualquer namorado romântico. Minhas músicas falam desse romantismo e eu coloco isso em minhas canções e na minha vida. O amor é sempre muito bom e intenso em todos os aspectos”, finalizou ele.

