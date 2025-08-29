Renata Saldanha encontra propósito e declara: 'Hoje sou mais corajosa'

Grande campeã do BBB 25, a bailarina Renata Saldanha fala sobre seu propósito e carreira na TV em entrevista à Revista CARAS

A vida de Renata Saldanha (32) mudou da noite para o dia. Professora e treinadora de ginástica rítmica em Fortaleza, ela entrou na 25ª edição do Big Brother Brasil sem imaginar a dimensão que a experiência teria em sua trajetória. "É algo que a gente só entende de verdade quando vive", relembra, aos risos.

Primeira participante cearense a vencer o reality, ela ganhou a torcida calorosa de todo o estado e, desde então, tem visto sua rotina se transformar completamente, transitando entre a carreira como influenciadora digital, empreendedora e também como figura pública, mas sem perder de vista suas raízes, seus sonhos e o desejo de usar a visibilidade para transformar vidas.

"Hoje sou muito mais forte e corajosa. O programa me trouxe vivências únicas, que me fizeram crescer, ser mais firme, mais consciente de quem eu sou e de onde quero chegar. Tenho fé de que Deus está comigo nessa caminhada. E sigo acreditando que posso usar essa minha visibilidade para gerar impacto positivo. Isso me dá propósito", diz.

Durante a Temporada de CARAS Inverno 2025, em Campos do Jordão, Renata aproveitou para recarregar as energias. "Foi uma delícia! Sempre acompanhei a revista, lia as matérias e, de repente estava ali, convivendo com outros artistas, conhecendo restaurantes, pontos turísticos… foi tudo muito especial", conta ela, que define a visita à Fazenda Oliq, que reúne restaurante e produção própria de azeites, como um dos momentos mais marcantes da viagem.

"Achei incrível ver o processo de perto. Levei produtos para casa e fiquei ainda mais orgulhosa da qualidade que temos no Brasil. Muitas vezes pensamos que só o que vem de fora tem valor, mas temos riquezas nossas que são maravilhosas", afirma.

Se por um lado o reality lhe abriu portas, por outro, trouxe um choque de realidade: a exposição. "De repente todo mundo sabe seu nome. Na minha cidade, foi uma comoção enorme, porque eu era a primeira cearense no programa. As pessoas vibraram comigo. Mas lidar com essa visibilidade é um desafio, porque antes eu passava despercebida e hoje isso não existe mais", reflete.

Ainda assim, Renata celebra o carinho que continua recebendo do público, quatro meses após deixar o confinamento vitoriosa. "É lindo ver como as pessoas torceram, ouvir relatos de gente que se

inspirou na minha trajetória. Isso dá sentido a tudo", conta.

Antes do programa, Renata vivia uma rotina intensa como professora e treinadora, equilibrando aulas, treinos e competições. Atualmente, ela divide seus dias entre campanhas publicitárias, eventos e a própria empresa de moda. A vontade de empreender sempre esteve presente, mas foi por meio da visibilidade do programa que ela transformou o sonho em realidade ao lançar sua marca de roupas esportivas.

"Sempre pensei em criar algo que tivesse a ver com meu estilo de vida, que unisse conforto e estilo. São peças que podem ser usadas para treinar, dançar, mas também para o dia a dia, porque acredito que a moda deve acompanhar o movimento da vida", explica, empolgada com os novos passos.

E, apesar do sucesso como influenciadora e empresária, Renata não esconde que tem outros planos para o futuro. O maior deles é conquistar espaço na televisão. Comunicativa, carismática e espontânea, ela acredita que pode se destacar como apresentadora.

"Tenho muita vontade de estar à frente de um programa. Amo me comunicar, conversar, trocar experiências. Acredito na força de levar conteúdo bom, positivo e inspirador para as pessoas. É um desejo que tenho cultivado e que espero realizar em breve", revela.

Enquanto isso, na vida pessoal, outro capítulo importante começou dentro da casa mais vigiada do Brasil: o romance com Maike Cruz (31), iniciado durante o programa, segue firme do lado de fora da casa mais vigiada do País. "Assim que saímos, decidimos esperar um pouco, nos conhecer melhor fora daquela realidade. Mas vimos que valia a pena continuar, e hoje estamos muito felizes", entrega.

A distância física —ela é de Fortaleza, ele, de São Paulo— não é um obstáculo. "Quando duas pessoas querem, dá certo. A gente se organiza, dá um jeito de sempre estar junto", garante Renata. Para o futuro próximo, a influenciadora tem muitos planos.

Quer expandir a marca de roupas, investir ainda mais nas redes sociais e mergulhar em projetos sociais, uma área que toca profundamente seu coração. "Quero estender as bênçãos que recebi. Sei como iniciativas sociais impactaram minha vida no passado, e quero proporcionar isso para outras crianças e adolescentes", explica.

"Ajudar de alguma forma é algo que me dá propósito", completa ela, que não resume seus sonhos. Além de viajar pelo mundo, conhecer novas culturas e proporcionar cada vez mais qualidade de vida à família, um de seus maiores desejos já está prestes a se concretizar.

"Sempre sonhei em dar uma casa para a minha mãe. Esse sempre foi meu grande objetivo, e hoje estou conseguindo realizar. Mas sei que ainda tenho muito a conquistar", diz ela. Olhando para trás, Renata reconhece que o programa global foi um divisor de águas positivo em sua trajetória.

Autêntica e determinada, ela promete continuar inspirando cada vez mais pessoas. "Sou uma nova mulher. Tudo o que passei me trouxe amadurecimento e me fez enxergar que a vida é cheia de possibilidades quando a gente acredita em nós mesmos", pontua.

