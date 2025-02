Rebeca Carvalho sobre desejo de viver da arte: ‘Não é comum no Brasil, isso é o mais triste’

Em entrevista à Revista Caras, a atriz Rebeca Carvalho, a Ana Maria de Garota do Momento, confessa que não imaginava que poderia chegar aonde chegou hoje

Intérprete de Ana Maria em Garota do Momento, a atriz Rebeca Carvalho (21) está vivendo um momento especial com sua estreia em novelas. Na trama de Alessandra Poggi (50), exibida na TV Globo, ela dá vida a personagem descrita como à frente de seu tempo – o que tem conquistado cada vez mais o público do folhetim das seis. Em entrevista à Revista CARAS, a artista confessa que não imaginava chegar aonde chegou e fala sobre o desejo de viver da arte. “Não é comum no Brasil, isso é o mais triste”, lamenta.

Desde criança, a artista de Realengo, no Rio de Janeiro, sabia que queria seguir pelo caminho das artes, mas foi quando entrou para a escola de teatro Entre Lugares, na Maré, que sua vida pegou os trilhos certos. Após atuar em algumas peças, ela foi indicada para fazer um teste para Garota do Momento; e passou!

"Achava que era impossível chegar aqui. Nós, artistas independentes, temos o desejo de viver da arte porque é uma coisa que amamos, mas não é comum no Brasil as pessoas viverem do que amam. Isso é o mais triste. As pessoas não vivem, elas sobrevivem. Elas trabalham com o que não gostam só para ter uma renda. Fico feliz com esse trabalho, porque sempre quis inspirar outras crianças. Se quando eu era pequena não tivesse pessoas pretas na TV, eu não teria seguido esse sonho", diz.

REPRESENTATIVIDADE NA TV

Nas três novelas exibidas pela Globo atualmente, as protagonistas são mulheres pretas: Duda Santos (Beatriz em Garota do Momento); Jéssica Ellen (Madá em Volta por Cima); e Gabz (Viola em Mania de Você). Sobre este momento tão simbólico, Rebeca comemora.

“A gente está vivendo um momento de sucesso. Por mais que eu tivesse inspirações na minha infância e adolescência, não era comum. Até hoje se fala sobre o quanto a Taís Araújo foi julgada na primeira protagonista dela no horário nobre. E, hoje em dia, a gente consegue ver tantas personalidades pretas em tantos lugares, no pódio, no topo (...) E isso não tem valor só para a gente que está ali, mas também para quem assiste”, reforça a artista.

