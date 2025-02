Rebeca Carvalho revela bissexualidade: 'Quando você se assume, tem que estar preparado pro que vier'

Em entrevista à Revista CARAS, a atriz Rebeca Carvalho, a Ana Maria de Garota do Momento, revela que assumiu a bissexualidade recentemente

Na pele da jovem e doce Ana Maria, de Garota do Momento, novela das seis da TV Globo, Rebeca Carvalho (21) tem levantado pautas importantes como racismo, machismo, homofobia e liberdade feminina. Na trama de Alessandra Poggi (50), a personagem não deixa de ficar com quem quer ou fazer o que quer por conta do que os outros vão falar. Na vida real, a atriz segue pelo mesmo caminho. Ao falar sobre o assunto, em entrevista à Revista CARAS, a artista ainda revela que assumiu sua bissexualidade recentemente e pontua: “Tem que estar preparado pro que vier”.

Cria de Realengo, no Rio de Janeiro, Rebeca teve a alegria de ver temas que permeiam sua vida muito presentes no roteiro de sua personagem, e em sua primeira novela. “Eu já fui e sou uma Ana Maria na vida dos meus amigos, assim como já fui um Guto (Pedro Goifman) e precisei de uma Ana Maria. Já fui apoio para amigos que estavam se assumindo homossexuais, bissexuais. E antes de me assumir, tive pessoas que me apoiaram. Ninguém consegue enfrentar o mundo sozinho”, diz.

“Quando você se assume homossexual, bissexual, você tem que estar preparado pro que vier e a gente nunca sabe como vai ser. Você vai para a rua e se preocupa se vai ser xingado por ser uma mulher e estar com outra, ser um homem e estar com outro. Lembro de ter que defender um amigo trans não binário, porque acontece de a pessoa não ter reação. Nessa hora, ter alguém para segurar a mão, para defender, é crucial”, continua a atriz.

Questionada sobre quando foi o Guto, Rebeca destaca: “Fui me assumir bissexual recentemente. Não era uma coisa que escondia, mas não achava que precisava falar com as pessoas. Se eu estiver com um homem, ok. Se estiver me relacionando com uma mulher, ok também. Só que, ainda assim, entender que eu não estava fazendo nada de errado, que se eu me assumisse eu teria apoio, com certeza foi importante. Precisava me assumir, porque se aparecesse com uma mulher antes, as pessoas iriam ficar sem entender. Era necessário falar abertamente, sem ter vergonha, porque a gente é levado a ter vergonha”.

PROTAGONISTAS PRETAS

Nas três novelas exibidas pela TV Globo atualmente, as protagonistas são mulheres pretas: Duda Santos (Beatriz em Garota do Momento); Jéssica Ellen (Madá em Volta por Cima); e Gabz (Viola em Mania de Você). Sobre este momento tão simbólico, Rebeca Carvalho também comemora.

“A gente está vivendo um momento de sucesso. Por mais que eu tivesse inspirações na minha infância e adolescência, não era comum. Até hoje se fala sobre o quanto a Taís Araújo foi julgada na primeira protagonista dela no horário nobre. E, hoje em dia, a gente consegue ver tantas personalidades pretas em tantos lugares, no pódio, no topo (...) E isso não tem valor só para a gente que está ali, mas também para quem assiste”, reforça a artista.

