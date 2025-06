'Realização de um sonho coletivo': diz Gabi Yoon sobre representatividade na TV

Atriz de 'Volta por Cima', Gabi Yoon fala com exclusividade à CARAS sobre o impacto de sua representatividade para a comunidade asiática na TV

Gabi Yoon, de 35 anos, deixou sua marca na novela Volta por Cima, último sucesso da faixa das sete da Globo. Mas sua atuação foi além de mais um papel na televisão: representou um divisor de águas na visibilidade asiática nas telinhas brasileiras. Pela primeira vez, ela teve a chance de unir suas raízes coreanas com a ficção nacional, interpretando uma estrela dos k-dramas, como são conhecidas as novelas sul-coreanas.

Em entrevista exclusiva à revista CARAS, Gabi refletiu sobre a profundidade do personagem e a potência simbólica que carrega ao ocupar esse espaço na dramaturgia nacional. O papel exigiu mais do que técnica: exigiu identidade, história e consciência do lugar que ela ocupa.

"Eu comecei a sonhar em ser atriz por encantos pessoais. A princípio, não passou na minha cabeça que eu estaria falando de representatividade. Mas, no decorrer da jornada, percebi e aprendi que ocupo um espaço raro", declara.

Segundo ela, a conquista ultrapassa o individual. Gabi entende que estar ali, em rede nacional, é também um grito coletivo por visibilidade.

"Como poderia ser um sonho pessoal se ouço depoimentos de pessoas me parabenizando por persistir porque “em outra época, teve que escolher outros caminhos”? Como poderia ser uma conquista pessoal se muitas pessoas amarelas no Brasil celebram e vibram junto comigo?", reflete a jovem.

A atriz não esconde a emoção ao reconhecer a dimensão do momento que vive: "Eu fico muito lisonjeada que a realização do meu grande sonho significa também a realização de um sonho coletivo."

Gabi Yoon comenta papel em 'Volta por Cima'

A jovem atriz ainda comenta sobre sua colaboração como consultora cultural nos bastidores da produção.

"[É] gratificante. Além de atuar, pude contribuir como consultora nas falas em coreano e em questões culturais. Não sei se todos sabem, mas gravamos todas as falas do núcleo k-drama em coreano mesmo e, depois, dublamos em português", revela ela.