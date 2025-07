Quer turbinar sua alimentação? Saiba os benefícios da mandioquinha e como usá-la no cardápio

Mandioquinha se destaca como ingrediente versátil e nutritivo na alimentação equilibrada; saiba tudo sobre o alimento e seus benefícios

A mandioquinha (Arracacia xanthorrhiza Bancroft) é uma raiz comestível originária da região andina. Não se propagou pelo mundo e ainda é mais consumida na própria América do Sul. Ela chegou ao Brasil em 1907, numa doação do general colombiano Rafael Uribe y Uribe para a Sociedade de Agricultura e caiu imediatamente no gosto popular. Seu cultivo avançou em especial nas regiões mais altas e de clima mais ameno do Centro-Oeste, Sul e Sudeste, transformando o País no maior produtor mundial.

No final dos anos 1960, uma doença, que se propaga mais em regiões quentes, provocou severas perdas na produção. A partir daí, as plantações passaram a ser realizadas em regiões de clima mais frio, em particular nos estados do Paraná e de Minas Gerais, que concentram por volta de 70% da produção nacional. Colômbia, Peru, Venezuela e Equador são os países que mais consomem o alimento.

A mandioquinha, apesar do nome, não tem nenhum tipo de parentesco com a mandioca (Manihot esculenta), mas sim com a cenoura, o coentro, a salsinha, a anis, o salsão e o funcho, todos da família das apiáceas. A denominação mandioquinha não é unânime, porque, dependendo da região, é chamada também por outros nomes, como mandioquinha-salsa, batata-baroa, batata-salsa, batata-fiúza, batata-aipo e até cenoura-amarela. Trata-se de um alimento rico em amido, fácil de digerir.

Por isso, a mandioquinha é usada para a alimentação de crianças e convalescentes. Também tem boa quantidade de vitamina A e de manganês, sendo um ótimo antioxidante. Tem ainda um moderado índice glicêmico, mais adequado para o consumo de pessoas diabéticas do que, por exemplo, a batata-inglesa. É ideal para o preparo de sopas, purês e cremes.

SAÚDE

É bom para: atletas, principalmente antes das competições, quando necessitam aumentar as reservas de glicogênio e também por ser bastante rica em potássio.

É ruim para: pessoas que estejam fazendo regime com restrição energética, porque é um produto muito calórico, devido à sua grande quantidade de carboidratos.

COMO SE ESCOLHE

Pode ser encontrada em feiras livres, supermercados e nos hortifrutigranjeiros praticamente o ano inteiro. Ela é vendida in natura. Evite comprar as mandioquinhas cortadas ou com rachaduras, mais sujeitas ao apodrecimento. Também rejeite aquelas que têm áreas amolecidas ou com manchas escuras.

Dê preferência às frescas de cor amarelo intenso e menores, pois em geral são mais tenras. Em temperatura ambiente, elas se deterioram facilmente. Por isso, guarde-as em saco plástico dentro da geladeira, onde se mantêm em bom estado por até uma semana. Para congelar, lave antes e seque com papel.

COMO SE PREPARA

É um ótimo ingrediente para sopas, cremes, purês, papas, frituras, tortas, escondidinhos e ensopados. Ela substitui a batata, a mandioca e a cenoura, sobretudo, nas preparações cozidas. Também pode entrar em pães, massas de nhoque, biscoitos e suflês. Combina com carne de frango e bovina — nesse caso, em especial com a costela e o rabo.

Cozida e cortada em rodelas, pode ser servida fria em saladas ou em acompanhamentos. O purê de mandioquinha tem textura um pouco mais leve e, por isso mesmo, pode ser uma boa alternativa para o purê de batata. Outra ideia interessante é fazer chips de mandioquinha.

FICHA TÉCNICA

100 gramas de mandioquinha crua contêm: Calorias - 101 kcal; Carboidratos - 24 g; Proteínas - 1 g; Gords. tots. - 0,2 g; Fibras - 2,1 g; Vit. A - 26 mcg; Vit. B1 - 0.05 mg; Cálcio - 17 mg; Ferro - 0,3 mg; Potássio - 505 mg; Magnésio - 12 mg; Fósforo - 45 mg; Colesterol - 0.

MINHA RECEITA

"Faço Escondidinho de Mandioquinha com Frango Fit. Refogo 1 dente de alho amassado e ½ cebola picada com azeite. Somo 1 filé de peito de frango cozido e desfiado e 1 tomate picado. Tempero com sal, páprica e cheiro-verde a gosto e reservo. Na sequência, faço o purê. Misturo 2 xíc. (chá) de mandioquinha cozida e amassada com um pouco de sal e azeite até virar um purê liso. Em um refratário, coloco uma camada de purê, o frango no meio e finalizo com o restante do purê. Levo ao forno por 10 minutos para aquecer e dourar. Agora, é só servir", diz a nutricionista Ester Cavalcante.

