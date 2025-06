Quer contribuir com sua dieta? Saiba os benefícios da abobrinha italiana e como usá-la

Ingrediente versátil da culinária ganha destaque entre os adeptos da alimentação equilibrada; saiba tudo sobre a abobrinha italiana e seus benefícios

As abobrinhas são da família das cucurbitáceas, a mesma da melancia, do melão, do pepino e do chuchu. Todas elas são originárias do continente americano e crescem de maneira espontânea desde o Peru, na América do Sul, até o sul dos Estados Unidos, na América do Norte. Sabe-se que eram usadas pelos índios astecas, incas e maias na alimentação básica. Foram os espanhóis que levaram a abobrinha da América Central para a Europa, onde passou a ser plantada, principalmente na região do Mediterrâneo. Com ela, aliás, preparam pratos famosos, como o francês ratatouille, o italiano caponata e muitos outros. Também é servida em rodelas finas fritas e recheada com arroz e ervas. Os italianos consomem até suas flores, em geral servidas empanadas e depois fritas — esse hábito, aliás, foi trazido para o Brasil, onde ainda se mantém, em grande parte nas áreas rurais. A abobrinha tem uma excelente aceitação em nosso país, tanto pelo sabor como pela facilidade com que produz em todo o território, graças à sua rusticidade e à facilidade de se adaptar a uma larga faixa de temperatura. Por isso, está disponível durante o ano todo. Encontram-se frutos no formato cilíndrico e de pequeno porte, conhecidos como abobrinha italiana (Cucurbita pepo), e outros que têm uma parte cilíndrica, chamada pescoço, que se liga a uma espécie de cabeça, conhecidos como abobrinha brasileira (Cucurbita moschata). Elas são colhidas ainda verdes, aos 40 a 50 dias após o plantio, quando alcançam cerca de 20 cm de comprimento e até 5 cm de diâmetro. No caso da abobrinha brasileira, precisa de pelo menos 75 dias depois do plantio para ser colhida, quando alcança até 25 centímetros de comprimento. É ainda indicada para fazer sopas e saladas.

SAÚDE

É bom para: Quem precisa de uma dieta com vitaminas e bioflavonoides, que ajudam a bloquear os receptores de hormônios que estimulam o desenvolvimento de câncer.

É ruim para: Pessoas que necessitam de uma alimentação com maior densidade energética, ou seja, querem ganhar peso, porque 100 gramas, ou ½ abobrinha pequena, têm só 19 kcal.

COMO SE ESCOLHE

Há abobrinhas verde-claras, com rajas verdes-escuras ou amarelas. São adquiridas nas feiras, mercados, hortifrutis e supermercados. Compre os frutos de cor brilhante e casca íntegra. Se a variedade não for a amarela, evite os frutos que estejam amarelados, pois são impróprios para o consumo. Escolha os firmes e com até 20 cm de comprimento. Maiores que isso, são menos macios e saborosos. Se optar por abobrinha já higienizada e picada, preste atenção no local de armazenamento e se está sob refrigeração. Não pode ter líquido na embalagem, que, aliás, precisa ser transparente para melhor avaliação.

COMO SE PREPARA

Não deve ser descascada, pois muito do sabor e dos nutrientes está na casca ou perto dela. Pode ser consumida inteira, até com as sementes, desde que ela seja pequena. Sementes de abobrinhas mais velhas e maiores são mais duras e, por isso mesmo, devem ser retiradas com um extrator de polpa de legumes — use a sua parte externa para fazer recheada e a polpa para refogar. A abobrinha pode ainda ser ralada ou picada e refogada em óleo ou azeite. Uma outra alternativa é laminá-la e depois grelhá-la. Entra, finalmente, em tortas, pizzas, lasanhas e suflês. Quando laminada bem fina, dá um ótimo carpaccio.

FICHA TÉCNICA

100 gramas de abobrinha crua contêm: Energia - 19 kcal; Proteínas - 1,1 g; Carboidr. - 4,31 g; Gord. totais - 0,11 g; Fibras - 1,4 g; Cálcio - 15 mg; Magnésio - 10 mg; Manganês - 0,14 mg; Fóstoro - 32 mg; Ferro - 0,4 mg; Sódio - 2 mg; Potássio - 194 mg; Zinco - 0,3 mg.

MINHA RECEITA

"Eu vou preparar Rolinhos de Abobrinha com Ricota. Começo fatiando uma abobrinha bem fina no sentido do comprimento. Em uma travessa, misturo 150 g de ricota natural ou defumada com 1 col. (chá) de alho triturado, azeite, sal e pimenta-do-reino a gosto. Acrescento 50 g de nozes picadas. Na sequência, espalho essa pasta sobre as fatias de abobrinha e enrolo cada uma delas. Disponho os rolinhos em uma travessa, rego com azeite e salpico sal, pimenta, folhinhas de manjericão e pedaços de nozes. Agora, é só servir", diz a apresentadora Claudia Mondelo.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por CARAS (@carasbrasil)

Leia também: Maíra Cardi exibe sua alimentação de luxo em casa: 'Um restaurante'