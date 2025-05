Quer contribuir com sua dieta? Saiba mais sobre ingrediente usado como fonte de energia

Ingrediente clássico da culinária conquista espaço entre interessados em contribuir com a dieta; saiba tudo sobre o açúcar mascavo e seus benefícios

Faz-se açúcar mascavo fervendo o caldo da cana, para que a sua água se evapore, até atingir o ponto de xarope. Batido numa masseira para se cristalizar e agitado, ele se esfarela e seca, sendo então peneirado para separar os torrões e se obter os grãos do açúcar. A cor deste açúcar, em função da variedade da cana e da alta quantidade de chuvas na época da colheita, pode variar do dourado até o marrom-escuro. De acordo com a legislação brasileira, deve ter ao menos 90% de sacarose, contra os 99,3% do cristalizado e os 98,5% do refinado. Isso ocorre pela permanência de um residual de melaço, parte da garapa que se torna açúcar. O nome mascavo veio de seu aspecto rústico. Embora todo o processo de cristalização do açúcar seja antigo, durante o Brasil Colônia grande parte da produção era do mascavo. Para chegar aqui, a cana-de-açúcar fez longa viagem. Da Indochina, onde parece ser espontânea, o vegetal se firmou na Índia, passou a ser refinado e a viajar melhor. Na forma cristalizada, alcançou China, Pérsia e países árabes. Gregos e romanos conheciam o açúcar, mas a raridade e o alto custo impediram fazer sua difusão. Na Baixa Idade Média, quase sumiu da Europa, até ser reintroduzido por cruzados e pelos árabes. E foi com o infante dom Henrique que a planta alcançou a Ilha da Madeira, as Ilhas Canárias e São Tomé. Em 1532, já era plantada na capitania de São Vicente, em São Paulo, e se difundiu por todo o Brasil. Foi a grande produção de açúcar a principal motivação para a importação de escravos negros pelo País. Embora hoje o açúcar mascavo seja menos usado do que o açúcar cristalizado e o refinado, ele tem ótimas aplicações culinárias em preparações com banana ou ricas em especiarias, como chuttneys e cookies.

SAÚDE

É bom para: Complementar a dieta como fonte de energia, pois é calórico por excelência; e ser usado como fonte de minerais, por ter mais substâncias do que o açúcar comum.

É ruim para: Quem faz regime ou quer emagrecer, por ser muito calórico; e diabéticos, porque se trata de hidrato de carbono, que é assimilado rapidamente pelo organismo.

COMO SE ESCOLHE

Pode ser encontrado nos supermercados, empórios e mercearias. Difícil reconhecer um açúcar mascavo de boa qualidade pelo simples exame visual. Como ele pode ter impurezas, opte por marcas reconhecidamente idôneas. O açúcar mascavo tem mais umidade do que o açúcar comum, por isso é um pouco mais frágil. Assim, guarde-o em recipiente com tampa, de preferência de vidro, em local seco e fresco. Cheire-o antes de utilizar. Caso esteja com odor de vinagre, descarte-o. Ao comprá-lo, veja se a sua cor está uniforme, não tem manchas nem está pedrado. Verifique também a validade.

COMO SE PREPARA

Quando o açúcar mascavo estiver muito empelotado e for usar em bolos e similares, passe na peneira ou bata no liquidificador antes de juntá-lo à massa. Para deixá-lo mais aromatizado e evitar formigas, faça um sachê com dentes de cravo, um pau de canela e raspas de laranja seca e coloque no açucareiro. No preparo de cubos, misture 1 xíc. de mascavo peneirado com 1 col. (chá) de água. Mexa até formar uma farofa úmida e molde, apertando bem, em forminhas de bombom. Desenforme sobre uma tábua e leve ao sol para secar por 2 horas. Pode-se também usar conhaque no lugar da água.

FICHA TÉCNICA

100 gramas de açúcar mascavo contêm: Calorias - 376 kcal; Carboidr. - 97,33 g; Vit. B1 - 0,01 mg; Vit. B2 - 0,01 mg; Vit. B6 - 0,03 mg; Cálcio - 85 mg; Magnésio - 29 mg; Cobre - 0,3 mg; Fósforo - 22 mg; Potássio - 346 mg.

MINHA RECEITA

"Faço Bolo Rei com Açúcar Mascavo. Junto ½ xíc. (chá) de nozes picadas, 1 xíc. (chá) de frutas cristalizadas e 1 xíc. (chá) de uvas-passas no bowl. Rego com 4 col. (sopa) de água e 4 col. (sopa) de conhaque e hidrato. Bato 200 g de manteiga e ½ xíc. (chá) de açúcar mascavo em uma batedeira e somo 4 ovos, um a um. Acrescento as frutas, 1 xíc. (chá) de leite, 2 xíc. (chá) de semolina de trigo e 1 col. (sopa) de fermento em pó. Misturo bem e coloco em forma untada e asso por 35 min. Finalizo polvilhando açúcar de confeiteiro e decoro com as frutas secas", diz o músico Rodrigo Leal.

