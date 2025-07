Priscila Fantin e Bruno Loves revelam novos rumos na carreira e reflexões sobre o amor: 'Me inspira'

Durante a Temporada de Inverno CARAS 2025, o casal falou sobre a rotina a dois, a construção de uma relação madura e os planos para o futuro profissional

Eles dividem a rotina, os palcos e, em especial, os sentimentos. Durante a Temporada de Inverno CARAS 2025, na bucólica Campos do Jordão, Priscila Fantin (42) e Bruno Loves (41) compartilharam não apenas momentos de lazer e conexão, mas também reflexões profundas sobre a vida a dois, carreira e planos para o futuro. Mesmo já familiarizados com o destino turístico, os dois afirmam que cada visita à cidade serrana é única e tem seu próprio encanto.

“Campos é sempre um charme, né? A gente já conhecia, mas cada visita é diferente. Desta vez, foi especial pelo convite da CARAS e pela oportunidade de desacelerar um pouco, curtir o frio, a natureza e estar ali, presente”, conta Priscila. Já Bruno se encantou com as atrações locais. “A CARAS preparou tudo com tanto carinho, pensando em cada detalhe. Eu me encantei com o teleférico, com o trenozinho e, claro, com a roda-gigante. Eu e a Pri temos essa tradição: em toda cidade que visitamos, subimos na roda-gigante. É o nosso jeito de ver o mundo lá de cima, de mãos dadas, lembrando como é bom sonhar junto”, fala ele.

Juntos há quase oito anos, os dois relembram os aprendizados e surpresas mútuas. Bruno destaca a resiliência da parceira como uma de suas grandes qualidades. “O que mais me surpreendeu na Pri foi a força interna dela. Ela tem uma capacidade de se reinventar e seguir em frente com uma coragem que me inspira até hoje”, elogia o ator, que recentemente passou por uma jornada de autodescoberta e transformação, incluindo a mudança de sobrenome e o início do trabalho como coach.

“Bruno está sempre se aprofundando — em si mesmo, nas relações, no que acredita. Ele não tem medo de mudar, de rever, de crescer. Isso é raro e bonito de ver de perto”, elogia a atriz, garantindo que a cumplicidade do par é fruto de uma construção contínua. “O amor não é um estado, é uma construção. A gente precisa escolher o outro todos os dias — com presença, escuta, respeito”, define. Para Bruno, é essencial entender o tempo do outro. “Saber que o silêncio não é afastamento e que os momentos difíceis podem ser pontes se a gente atravessa junto”, emenda ele.

Em meio ao charme e à elegância de Campos do Jordão, o casal ainda aproveitou para recarregar as energias antes de retomar as empreitadas profissionais. Há nove anos longe das novelas, Priscila conta que sente vontade em voltar à teledramaturgia, embora, hoje, tenha um olhar muito mais seletivo em relação aos próprios projetos.

“Sempre bate uma saudade! Tenho vontade, sim, de voltar a fazer novela, mas, hoje, tudo precisa fazer muito sentido para mim. Em propósito, tempo e mensagem”, explica ela, que no ano passado esteve no ar na reprise de Alma Gêmea, na Globo.

Atualmente, a atriz segue envolvida com projetos que falam com mais profundidade sobre a mulher, principalmente sobre a fase do climatério, além do desenvolvimento de formatos originais para o digital e teatro. “Convites têm surgido e estou aberta, mas, mais do que nunca, quero estar onde eu possa contribuir com a minha verdade”, define a atriz.

Com mais de 20 anos de carreira na arte, Bruno já se consolidou como coach, palestrante e colunista do Morning Show, na Jovem Pan, mas também sente saudade das produções. “Sinto falta do set, das trocas criativas, do impacto que esses trabalhos têm na vida das pessoas. Mas hoje estou muito envolvido com o desenvolvimento humano. Acompanhar a transformação de uma pessoa é algo que não tem preço”, diz ele, sem descartar um retorno à dramaturgia. “A arte sempre vai ser um canal potente para mim, então eu posso, sim, voltar a atuar se o projeto me tocar de alguma forma”, afirma.

E, se tratando de arte, o palco segue sendo uma parte importante da vida do casal. Após mais de 100 apresentações da peça Precisamos Falar de Amor sem Dizer Eu Te Amo, Priscila e Bruno se preparam para a continuação do espetáculo. “Vamos montar a continuação dessa história. E se Bento e Pilar fossem morar juntos? Como seria? Foi dessa imaginação que nasceu Momentos Tão Pequenos de Nós Dois. Nós estamos em processo de montagem e estrearemos em outubro”, adianta Priscila, animada.

Ainda com planos de levar o espetáculo ao exterior, o par mantém, inclusive, o desejo de realizar uma turnê pelos Estados Unidos, a bordo de um motorhome. “A gente ama viajar com liberdade e fazer do caminho parte da experiência”, conta Bruno. “Para a turnê da primeira peça, ainda esperamos a parte burocrática da documentação, ajustando datas, roteiro e encaixando isso com outros projetos do ano. Vai sair, sim, e vai render muitas histórias”, espera ele.

Ao olhar para o que construíram juntos, o sentimento que prevalece é de gratidão. “Sempre fizemos tudo com verdade. A gente nunca foi movido por aparência, mas por propósito”, afirma Priscila. “Construímos uma relação na qual o sucesso não é só o que se vê de fora, mas o que se sente dentro”, emenda Bruno, reconhecendo que o amor entre eles evoluiu ao longo dos anos. “Hoje, o nosso amor tem menos expectativa e mais presença. Menos romantismo idealizado e muito mais profundidade real”, reflete ele.

Ao lado do herdeiro, Romeo (13), eles não descartam a ideia de aumentar a família, mas, por enquanto, os dois seguem valorizando as experiências no presente. “Nós já pensamos, mas agora a gente entende que a vida em trio está muito bem estruturada”, afirma a estrela. “Se for para vir, virá na hora certa. Com amor e entrega, como tudo que a gente se propõe a fazer e realizar”, completa Bruno.

