Pedro Novaes abre o coração sobre trajetória e rótulo de nepobaby: 'Entender meus privilégios'

Em entrevista à Revista CARAS, Pedro Novaes fala sobre seu retorno às novelas e reflete sobre os rótulos impostos em sua trajetória pessoal e profissional

Dizem que a fruta não cai longe do pé e Pedro Novaes (28) reforça essa máxima. Em 2019, quando protagonizou Malhação – Toda Forma de Amar, ele já tinha mostrado seu talento. Mas agora, na pele de Beto da global Garota do Momento, o ator provou de vez que veio para ficar. Despedindo-se do folhetim, o artista celebra a evolução profissional e os elogios que vem recebendo. Filho de Marcello Novaes (62) e Letícia Spiller (51), ele reconhece os privilégios que tem por ter pais famosos, mas é enfático: quer trilhar seu próprio caminho. "Fico contente, porque consegui mostrar para as pessoas o quanto venho me dedicando", afirma o ator, que ainda se divide entre o trabalho de modelo e de baterista da banda Fuze.

– Por que ficou tanto tempo afastado das novelas e o que te fez voltar para a TV?

– Durante esse período, eu continuei trabalhando como ator, fiz um filme na HBO, uma série na Prime Video, fiz outros trabalhos que contribuíram para a minha evolução como artista. Sou um cara que trabalha com três frentes: atuação, moda e música. Então, respeito o tempo de cada área. Eu senti isso quando saí de Malhação. Lógico, só pude fazer isso depois de ter trabalhado e feito um pezinho de meia. Consegui focar nessas outras áreas e foi superimportante para mim, mas sem abandonar a atuação. Agora, como respeitei esse momento da novela, as outras coisas ficaram um pouco de lado porque a demanda é muito grande, mas nada ficou parado. Essa decisão veio de forma muito natural, eu senti que estava na hora de voltar, eu estava a fim. Também queria estar relacionado a essa empresa, que tanto me agrega, me sinto confortável lá Senti que era o momento e fui atrás. Não é uma coisa que está sempre batendo na minha porta. Fui atrás de teste, falei com pessoas, fiz workshop, até vir o teste para a novela, que foi um processo longuíssimo, passar no teste e, agora, estar nessa onda gostosa.

– Esse período longe das novelas foi importante?

– Foi essencial. Acho que se eu não tivesse ficado longe, talvez eu não teria dado esse tempo para mim, para a minha cabeça, para minha evolução. Eu senti uma evolução não só como profissional, mas como pessoa também. Quando fiz Malhação, eu tinha 22 anos, agora com 28 anos é outra cabeça, outra forma de pensar.

– Quando anunciaram que você seria o protagonista de Garota do Momento, muita gente duvidou do seu desempenho. Porém, logo no início da trama você já conquistou a todos com seu Beto. Como você encarou esses questionamentos na época?

– Eu nunca aceitaria trabalhar se eu não soubesse que essas críticas poderiam vir e também se eu não soubesse que daria meu máximo. O que faço ali é o meu 100%. Essas críticas, essas comparações não me levam a dar mais de mim só porque estou vendo a crítica. O que vejo é o que estou conseguindo fazer nesse momento, o quanto estou me dedicando ao meu trabalho. E poder ver essas críticas positivas, toda essa virada de crítica para mim é muito feliz. Fico contente, porque consegui mostrar para as pessoas o quanto eu venho me dedicando.

– Você virou o crush do momento e deve estar sendo mais reconhecido na rua. Já aprendeu a lidar com isso?

– Eu tive o privilégio de ver os meus pais lidando com isso há muito tempo e sempre admirei a forma como eles lidam com a fama, sempre com muito respeito, gratidão e entendimento, dando atenção para o fã. Porque, às vezes, isso pode mudar o dia de uma pessoa de uma forma positiva. Sempre vi meus pais lidando de uma forma leve e me espelhei um pouco nesse lugar. Vejo esse carinho de uma forma positiva e tento sempre parar o que estou fazendo, dar uma atenção, olhar para a pessoa, conversar minimamente, ter uma troca. Isso é muito simples, é muito fácil de fazer. Tem pessoas que não fazem, mas para mim é uma coisa natural, não é um problema. Eu entendo que isso é um reflexo do meu trabalho.

– Hoje em dia, usam o termo nepobaby para falar dos filhos de famosos. Você se vê nesse lugar? E junto dos privilégios tem uma pressão também?

– Antes não tinha esse termo, nepobaby, mas sempre me vi nesse lugar de entender meus privilégios, entender de onde venho, a profissão que escolhi, os pais que tenho e as portas que se abre nesse lugar. Mas, de nenhuma maneira, eu me aproveitei disso de uma forma como se eu não precisasse fazer nada. Justamente, até por conta dessa pressão inicial, que no início talvez eu tenha sentido um pouco, mas hoje em dia não sinto mais. E é por causa dessa pressão que eu não poderia chegar sem nenhuma bagagem. Então, precisaria estudar, me inteirar sobre o assunto, criar o meu próprio caminho. Isso também foi sempre dito dentro da minha família. Então, acho que dentro desse termo, tenho privilégios, com certeza, mas no fundo, eu tento trilhar o meu caminho, andar com os meus próprios pés, ter as minhas próprias reflexões sobre as coisas e evoluir dentro da profissão que eu escolhi por conta própria. Eu não poderia fazer de qualquer jeito, eu tenho a minha própria imagem para zelar também. Quero fazer um bom trabalho e ser reconhecido por isso.

– Ser galã de uma novela tem um peso?

– Não encaro como um peso, não, encaro de uma maneira muito leve. Talvez o termo galã seja uma consequência do trabalho. Então, se essa consequência vem do meu esforço, é uma coisa positiva, fico feliz. Eu gosto, não vou mentir. E é legal poder ressignificar esse termo galã também, tirando desse lugar do vazio, o que só faz o bonito. Acho que muitos outros atores já provaram isso. E eu também tento tirar o fato de ser uma imagem bonita ou interpretar o corpo dessa forma, mas sim com conteúdo, com bagagem.

– O que você tem em comum com o Beto?

– A gente tem muita coisa em comum e muita coisa diferente também. Temos semelhanças nessa coisa de ser positivo, de ser entusiasmado com a vida. Somos dois homens brancos, de classe média alta, mas que estão buscando mais informações e se inteirando para respeitar cada vez mais a história do próximo. Além, é claro, de ter esse tópico relacionado à novela, de ter um posicionamento antirracista e saber se posicionar melhor em relação a isso sendo um homem branco de classe média alta. Emprestei muito isso de mim para o Beto. Também respeito a visão das mulheres, eu tento olhar de uma forma respeitosa e me desvincular de qualquer tipo de construção social que me leve a um lugar negativo sobre isso.

– A que atribui o sucesso de Garota do Momento ?

– A novela foi um sucesso, estou feliz! Nos bastidores, a gente ficava falando sobre não pensar no fim. Claro que tem seus momentos de exaustão, a gente fica cansado, mas tem muita dedicação, amizade e isso reflete na tela. Acaba se criando uma família que vamos levar para a vida. A gente vai fazer outros trabalhos, conhecer outras pessoas, mas o que foi criado ali, o que foi construído, vai ficar.

Leia também: "Me zoavam falando que eu era filho de uma gata", relembra filho de Letícia Spiller