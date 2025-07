Pedro Goifman abre a intimidade ao falar de sexualidade: 'Já estava em mim'

Pedro Goifman interpretou Guto, na novela 'Garota do Momento'; em entrevista à Revista CARAS, o ator fala de vida amorosa e carreira

Filho dos cineastas Kiko Goifman (57) e Claudia Priscila (53), Pedro Goifman (22), que cresceu no cinema e começou a atuar criança, estreou nos folhetins como o Guto, da global Garota do Momento. Em entrevista à Revista CARAS, o jovem abre a intimidade ao falar de vida amorosa e relembra momentos de sua carreira.

Na trama global, que se encerrou na última semana, o artista interpretava Guto, jovem que se descobre gay e encara o preconceito do pai, no final da década de 1950. Fora da ficção, Pedro Goifman é um homem bissexual e revela sobre as inspirações para compor o personagem.

"As linhas entre ficção e realidade vão se confundindo muitas vezes e não só com a questão da sexualidade, mas com tudo. Não dá para a gente separar completamente um personagem da gente. Sempre tem coisas nossas no personagem, sempre tem coisas do personagem na gente. Acho que carrego todos os personagens que fiz, o Guto tem todos eles e os próximos terão o Guto. Já tinham, porque o Guto já estava em mim de certa forma, está tudo na gente, tudo no texto", declara.

Pedro Goifman celebra a oportunidade que teve de retratar um jovem homossexual no final da década de 1950. Apesar dos avanços e luta por direitos para pessoas LGBTQIAPN+, o ator avalia que a sociedade ainda nutre preconceitos.

"Me sinto muito honrado de estar fazendo esse personagem que carrega questões fundamentais. A gente vive num mundo muito homofóbico e nos anos 1950 era ainda pior, mas continua. Eu me emociono lendo muitas cenas e é gostoso saber que o Guto está chegando às pessoas que ele tem que chegar, que estão se identificando, refletindo. Talvez ele esteja abrindo portas para famílias que não conversavam muito sobre isso. Tenho recebido relatos bonitos", finaliza o artista.

