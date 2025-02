Patrícia Poeta vive plenitude e realiza sonho no carnaval: 'Tudo na hora certa'

Capa da CARAS, Patrícia Poeta fala sobre expectativa para o carnaval, revela vida pessoal e comemora sucesso profissional

Ao fazer um balanço de sua trajetória, Patrícia Poeta (48) se orgulha ao dizer que sempre passou longe da zona de conforto. “Tenho uma energia de 20 anos, sou ligada no 220V, mas com a bagagem de uma pessoa da minha idade, que é vivida. Acho que eu não conseguiria ficar muito tempo fazendo a mesma coisa, é da minha personalidade. Isso me mantém viva e jovem”, diz a apresentadora.

Após passar pelos principais telejornais do País, migrar para o entretenimento e se consolidar à frente do matinal Encontro, da Globo, ela tem repertório e segurança de sobra para admitir: vive sua melhor fase profissional. “Hoje, sou mais madura, mais experiente. Antes, me exigia demais, hoje me dou a oportunidade de curtir as experiências que tenho, me cobro menos”, fala ela, que acorda às 4h30 e participa de A a Z de todos os processos do programa. Resultado? A atração é um sucesso de audiência em todo o Brasil.

Para além das câmeras, a maturidade de Patrícia também lhe permite ir longe e não ter medo de se desafiar. Prova disso é que ela está a todo vapor para fazer sua estreia na Marquês de Sapucaí, desfilando pela Grande Rio. “Sabe aquela lista de coisas que você quer fazer antes de morrer? O carnaval era um sonho! Vou fazer o máximo que posso, me dedicar, fazer minhas aulas de samba, porque não nasci sambando. Estou focada em realizar meus sonhos, mostrar para as pessoas que estamos nessa vida para enfrentar desafios e se desafiar!”, ensina ela, que além do samba no pé vai encarar outro desafio na avenida: a timidez. Sim, Patrícia é tímida!

“Quando faço meu trabalho na TV mudo o chip, mas ali vou dançar para os outros! Tem uma timidez que vou vencer, vou vencer várias coisas para realizar esse sonho”, avisa ela, em conversa exclusiva com CARAS sobre carreira, maturidade, carnaval e, deixando a timidez de lado, até sobre relacionamentos. “Se você está sozinha, as pessoas acham que você está na solidão, mas eu estou na solitude, são coisas diferentes”, dispara.

– São três anos de Encontro. Que balanço faz desse período? Você mudou?

– A gente vai ganhando experiência. O programa diário é intenso, cada dia é um dia e você tem que lidar com todo tipo de imprevisto.

– De certa forma, você não abandonou sua essência de jornalista, porque o programa mescla entretenimento com notícias!

– É uma mistura boa, eu gosto. O Encontro tem um novo DNA desde que a gente pousou aqui em São Paulo, há quase três anos. E isso é em função da mudança de horário. Ele foi adiantado para que não tivesse uma fuga, que é natural, após o Bom Dia Brasil. Começamos com as notícias e depois ele vai se descomprimindo, trazendo mais leveza, tem a combinação das duas coisas. Volto à minha natureza, mas fazendo uma coisa diferente, com outra pegada. É um desafio enorme, porque é você bolar o programa e cada dia a gente faz uma coisa diferente. É uma reinvenção diária.

– Estar ao vivo e diariamente na casa dos brasileiros aumenta e muito a exposição de sua imagem. Como lida com isso?

– É muito bom. Por exemplo, vou nos ensaios no Sambódromo e recebo um carinho tão grande. As pessoas falam, comentam, trazem os cachorros porque sabem que eu sou cachorreira. São pessoas que acompanham o programa. Esses dias, um senhor encontrou comigo no elevador e disse que me assistia todos dias e até falou: ‘você está com a mesma roupa do programa!’ (risos).

– E essa visibilidade gera uma responsabilidade maior sobre o que você fala ou faz?

– Total! E esse senso de responsabilidade eu tenho desde que nasci. Mesmo que não trabalhasse com TV, tenho um senso de responsabilidade muito grande, porque acho que temos que ter responsabilidade no que se fala e faz, até para poder deitar no travesseiro e dormir bem. Vim de uma família que sempre pregou muito isso, ter caráter, ter senso de responsabilidade.

– Estar no carnaval, aos 48 anos, é um desafio e você tem inspirado outras mulheres!

– Não existe essa questão da idade e acho que a gente faz tudo na hora certa. Admiro demais o trabalho das pessoas do carnaval, gosto de acompanhar, vou ao barracão. Tem amor e esforço envolvidos e, se eles estão se esforçando lá, também tenho que fazer meu dever. Vamos lá, aos 4.8! A ideia é essa, não só vencer os desafios que a vida nos impõe, mas também a gente se desafiar, porque isso para mim é desafiador. Fico tão feliz, estou vivendo o momento. E se você acha que eu sou ligada no 220V, minha mãe é no 220V ao cubo. Ela sempre foi do samba, do carnaval, toca os instrumentos. Ela está vivendo esse sonho comigo.

– E como encontra pique e jovialidade?

– Vem do amadurecimento. Um dos grandes sinais do amadurecimento é quando você ri de você mesma. Sempre fui séria, aplicada, perfeccionista, mas acho que o tempo vai te trazendo leveza. Antes eu me exigia demais e, hoje, me dou a oportunidade de curtir as experiências que tenho, eu me cobro menos.

– Você disse que é tímida, mas também sempre foi muito reservada na vida pessoal...

– Lá atrás eu era mais tímida ainda, mas o trabalho me ajudou a vencer um pouco isso. Agora, discreta sempre fui e acho que nunca vou perder isso. Tem coisas na vida da gente que precisam ser mais reservadas.

– Apesar da discrição, você chegou a dizer que era cobrada para estar em uma relação.

– A sociedade te cobra toda hora. Se você é mulher então! Vai casar quando? Está namorando? Quando vem o filho? E assim por diante. Só muda a pergunta, mas a cobrança sempre vem. Eu lido bem com isso. Fui casada por muito tempo, já realizei o sonho de ter filho. Coisas que mulheres fariam lá na frente, eu fiz mais jovem, então hoje tenho tempo para mim e estou curtindo isso. Comecei a trabalhar jovem, construir família jovem, fiz tudo muito cedo e agora estou dando esse tempo para mim. Tudo tem seu tempo. Vale para o carnaval e com um namorado será a mesma coisa, quando me sentir pronta, terei um namorado.

– Hoje, você é sua melhor companhia?

– Sou. As pessoas têm dificuldade com isso. Se você está sozinha, as pessoas acham que você está na solidão, mas eu estou na solitude e são coisas diferentes. Viajo sozinha, adoro ficar sozinha para refletir, recalcular rota. A vida vai te ensinando a como viver bem sozinha.

– Isso te tornou uma pessoa mais exigente?

– Acho que não! Como me relacionei muito nova, aprendi muito. Já vivi de tudo um pouco nessa vida. Já vivi um relacionamento longo, em que fui muito feliz, tive um filho e realizei o sonho de ser mãe e, agora, estou vivendo essa outra fase, de ter tempo para mim, que antes eu não tinha. É um momento que tenho tempo para me cuidar, da saúde física e mental.

– A maturidade é positiva então!

– Muito! Um dos benefícios da idade é a maturidade, é saber encarar as coisas de forma melhor. Vêm outras coisas que você não gosta? Vêm! Mas não dá para ter tudo na vida.

– Você disse que o carnaval estava na sua lista de coisas para fazer nesta vida. O que mais tem nessa lista?

– Vivo intensamente o momento, hoje amo o que faço e o que não muda é querer me comunicar com as pessoas, isso não muda. No trabalho, eu estou vivendo um dos melhores momentos da minha vida. E para a vida adoro conhecer gente, conhecer lugares, tenho uma lista de lugares para conhecer ainda e, lá na frente, quem sabe arrumar um namorado. Vivo o momento e sou feliz assim!

