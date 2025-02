Patrícia Poeta confessa timidez: ‘O trabalho me ajudou a vencer um pouco’

Em entrevista à Revista CARAS, a apresentadora Patrícia Poeta, que comanda o programa Encontro nas manhãs da TV Globo, ainda fala sobre maturidade

À frente do programa Encontro, da TV Globo, há três anos, a jornalista Patrícia Poeta (48) confessa que sempre foi uma pessoa tímida. "O trabalho me ajudou a vencer um pouco", afirma a apresentadora, em entrevista à Revista CARAS. A famosa também fala sobre maturidade e o que aprendeu com ela, e que vive a sua melhor fase profissional.

“Hoje, sou mais madura, mais experiente. Antes, me exigia demais. Hoje, me dou a oportunidade de curtir as experiências que tenho, me cobro menos”, ensina Patrícia, que também abre o jogo ao falar de maturidade, que lhe permite ir longe e não ter medo de se desafiar. Prova disso é que ela está a todo vapor para fazer sua estreia na Marquês de Sapucaí, desfilando pela Grande Rio, neste Carnaval.

“Sabe aquela lista de coisas que você quer fazer antes de morrer? O carnaval era um sonho! Vou fazer o máximo que posso, me dedicar, fazer minhas aulas de samba, porque não nasci sambando. Estou focada em realizar meus sonhos, mostrar para as pessoas que estamos nessa vida para enfrentar desafios e se desafiar!”, ressalta.

Além do samba no pé, Patrícia vai encarar outro desafio na avenida: a timidez. “Quando faço meu trabalho na TV mudo o chip, mas ali vou dançar para os outros! Tem uma timidez que vou vencer, vou vencer várias coisas para realizar esse sonho”, avisa. "Lá atrás eu era mais tímida ainda, mas o trabalho me ajudou a vencer um pouco isso. Agora, discreta sempre fui e acho que nunca vou perder isso. Tem coisas na vida da gente que precisam ser mais reservadas", continua a apresentadora.

Questionada sobre maturidade, a jornalista garante que encara o tema com naturalidade e positividade. "Um dos benefícios da idade é a maturidade, é saber encarar as coisas de forma melhor. Vêm outras coisas que você não gosta? Vêm! Mas não dá para ter tudo na vida", dá lição.

Patrícia Poeta disse anteriormente que desfilar na passarela do samba era um sonho e que este ano vai conseguir realizar. Mas ela também comentou que tem uma lista de coisas para fazer nesta vida. A famosa, então, entrega: "Vivo intensamente o momento, hoje amo o que faço e o que não muda é querer me comunicar com as pessoas, isso não muda. No trabalho, eu estou vivendo um dos melhores momentos da minha vida. E para a vida adoro conhecer gente, conhecer lugares, tenho uma lista de lugares para conhecer ainda e, lá na frente, quem sabe arrumar um namorado. Vivo o momento e sou feliz assim!".

Leia também:Solteira, Patrícia Poeta fala de cobrança por novo amor: ‘Lido bem com isso’

VEJA PUBLICAÇÃO RECENTE DE PATRÍCIA POETA NO INSTAGRAM: