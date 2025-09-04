CARAS Brasil
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  2. 'Não imaginava que seria essa mãezona superprotetora que sou', diz Malu Galli
Revista / Entrevista

'Não imaginava que seria essa mãezona superprotetora que sou', diz Malu Galli

A atriz Malu Galli, estrela do remake de Vale Tudo, fala sobre maternidade, envelhecimento e sucesso em entrevista à Revista CARAS

por Fernanda Chaves
Publicado em 04/09/2025, às 22h25

Malu Galli - Reprodução/Globo/ Fábio Rocha
Malu Galli - Reprodução/Globo/ Fábio Rocha

A atriz Malu Galli (53) está vivendo um grande momento em sua carreira com o papel de Celina no remake de Vale Tudo, da Globo. Mas, em entrevista exclusiva à Revista CARAS, ela mostrou que vai muito além da personagem e falou abertamente sobre maternidade, envelhecimento e o verdadeiro significado de sucesso em sua vida.

Malu revelou um lado íntimo e emocionante ao falar sobre sua relação com o filho, Luiz Galli Tostes, fruto de seu casamento com Afonso Tostes: "Sou maternal. Não imaginava que seria essa mãezona superprotetora que sou. Meu filho é tudo pra mim", disse a atriz.

Envelhecer como um reencontro consigo mesma

Aos 53 anos, a atriz contou como encara o processo de envelhecimento com maturidade e reflexão: "Você inaugura um outro momento da vida, porque já fez todo esse trabalho de criar, educar, cuidar. Não que vá deixar de fazer isso à distância, mas é outro momento. É um reencontro com você mesma, os seus objetivos, como será o dia a dia, ao que vai se dedicar. Tem a ver também com a minha idade, ter 53 anos e entender o que vou fazer daqui para frente, como quero passar os próximos anos da minha vida. É um momento interessante", afirmou.

Ela também destacou que a passagem do tempo traz desafios, mas acima de tudo aprendizados: "Tem vários lados: um difícil, claro, porque a mudança, muitas vezes, é bem física. E, às vezes, não é bem-vinda no primeiro momento. Mas essas coisas são menores, se você pensa na sua vida, no que construiu, na experiência adquirida, no orgulho de tudo que viveu. O principal valor é a vivência, a experiência, a inteligência, o afeto... é tanta coisa que a gente precisa valorizar antes da juventude, da beleza, da aparência", completou.

O verdadeiro significado de sucesso 

Na entrevista, a atriz também refletiu sobre o que significa ter sucesso após tantos anos de carreira: "Sucesso, pra mim, é qualidade de vida. Tem a ver menos com ser famosa ou reconhecida nas ruas e mais com uma tranquilidade. Pensando em termos de trabalho, passa por ter uma sensação de que você não precisa mais ficar lutando para provar nada para ninguém. Você, de alguma forma, já tem um lugar de respeito, de prestígio, convites interessantes, sente que te valorizam, que as pessoas sabem quem é, como trabalha... confiam ao te imaginar nos projetos. E aí o restante, como fama e dinheiro, vem a reboque", declarou a atriz.

Malu Galli - Foto: Daniel Sulima
Malu Galli - Foto: Daniel Sulima
Malu Galli - Foto: Daniel Sulima
Malu Galli - Foto: Daniel Sulima

Fernanda Chaves é repórter da revista CARAS e da Contigo! Novelas. É formada em jornalismo e já passou pela revista Minha Novela e pela Mattoni Comunicação. Escreve sobre celebridades, TV, novelas e reality show.

