Nany People entrega bastidores da biografia 'Ser Mulher Não É Para Qualquer Um': 'Um presente'

A atriz Nany People compartilha bastidores emocionantes de seu novo livro e da exposição inédita em SP; confira

A atriz Nany People vive um momento de celebração intensa. Prestes a completar 60 anos, a comediante e apresentadora brinda o público com o lançamento de sua biografia ‘Ser Mulher Não É Para Qualquer Um’ , um retrato íntimo, vibrante e corajoso de sua trajetória pessoal e artística.

Em conversa exclusiva com a CARAS Brasil, Nany revelou bastidores do livro, compartilhou emoções e fez questão de destacar os eventos especiais que estão por vir. Com seu carisma inconfundível, ela envolve o leitor e deixa claro: o novo projeto é mais do que uma obra, é um verdadeiro ato de resistência e celebração.

A estreia oficial da biografia aconteceu em grande estilo: no dia 2 de junho, no Teatro Gazeta, em São Paulo, local que Nany define como sua casa artística. O evento contou com uma exposição inédita, repleta de objetos pessoais, figurinos icônicos e memórias que marcaram sua carreira.

"O lançamento em São Paulo vai ser dia dois de junho no Teatro Gazeta, que é minha casa em São Paulo. E aí vai ter a exposição, uma exposição, a firma exposição de uma retrospectiva da minha carreira com objetos pessoais. Tenho um vestido do Walério lindo e o tecido é dele, tecido que é do Walério Araújo, que o Celso Werner fez o vestido pra mim. Você olha a cintura, parece meu pescoço pra instalar o vestido lindo que ele tem há mais de vinte e cinco anos assistindo, tal. É um vestido de saia, saia balonê. Tem sapatos, vai ter tecidos pessoais, tal", contou, emocionada.

Além da exposição, Nany promete um momento especial para os fãs: "Vai ter também um pocket show do espetáculo que eu vou estrear dia quatro de julho, no Gazeta Nacional de 'Ser Mulher Não É Para Qualquer Um'", revelou.

Nany fez diversas viagens para falar sobre o livro

Antes mesmo do lançamento oficial, a artista já sentiu o carinho do público durante a prévia realizada em sua terra natal. "Eu fiz um pré-lançamento dele na Flip Poços, em Poços de Caldas, que é uma feira literária muito famosa lá em Poços de Caldas, minha terra. E lá teve uma fila que estava entre as maiores da América Latina", contou com orgulho.

Agora, o livro segue em turnê pelo Brasil. "E dia sete de julho, já marcamos na Livraria Travessa, no Rio de Janeiro. Como você sabe, a vida é 'trans', é dia útil, não é domingo. No Rio de Janeiro, dia sete de julho, e em Cuiabá, dia onze de julho também", detalhou a artista, reforçando sua agenda cheia de encontros com os leitores.

Projeto tem extrema importância na vida de Nany

A biografia, publicada pela editora Mundo Humano, é tratada por Nany como um verdadeiro presente. "Foi quem teve esse presente, esse brinde, esse regalo que ele me deu, fazer um livro tão bem acabado, tão direitinho, bem estruturado como eles fizeram", agradeceu.

Assista à entrevista na íntegra:

