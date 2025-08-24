Mariana Sena revela hobby curioso para aliviar a mente: 'Faço com frequência'

Em entrevista exclusiva à CARAS, a atriz Mariana Sena abre o jogo sobre cuidados com a saúde mental e revela segredo para manter o equilíbrio

Depois de encerrar sua participação como Glorinha na novela Garota do Momento (2024), da Globo, a atriz Mariana Sena (30) aproveitou a Temporada de Inverno de CARAS para viver dias de descanso ao lado da família. Cercada pelas paisagens frias e encantadoras de Campos do Jordão, no interior de São Paulo, ela encontrou na companhia da filha Ayomi (1) a oportunidade perfeita para renovar as energias e celebrar uma fase de equilíbrio em sua vida pessoal e profissional.

Rotina equilibrada e rede de apoio

Com a agenda cheia de compromissos entre carreira, família e cuidados pessoais, Mariana busca uma rotina organizada para manter a saúde física e mental: "Separo horários para descanso, para estar com a minha filha, para estudar", contou à Revista CARAS.

A atriz ainda revelou que a estratégia vai além do planejamento: "Faço acordos comigo mesma para não me sobrecarregar. A rede de apoio da minha mãe e do Elzio também é fundamental. Eles seguram a onda comigo", afirmou.

Terapia, exercícios e momentos de lazer

Para manter o bem-estar, Mariana não abre mão de hábitos saudáveis: "Faço terapia, academia e preciso de um momento de exercício físico para aliviar a cabeça, manter o corpo ativo, assim como momentos de lazer. Isso é importante para termos uma cabeça funcionando bem", disse.

Entre as atividades de relaxamento, ela destacou um hobby curioso: observar aquários : "Eu também gosto muito de ir a aquários, pois eles me tranquilizam demais. É uma coisa que faço com frequência quando sinto que estou sobrecarregada... vou e fico vendo os peixes", revelou.

