Mariana Sena reflete sobre autoestima, maternidade e novos sonhos: “Sem esperança, não há futuro”

No ar como a Glorinha de Garota do Momento, Mariana Sena fala com a CARAS Brasil sobre maternidade e novos sonhos

Dona da própria história. É assim que Mariana Sena (29) dá vida a Glorinha, a melhor amiga da protagonista da global das 6, Garota do Momento. “O público cobrou bastante. Eu já sabia que a Glorinha teria a história dela, mas o público só via o lado dela sendo amiga. Além da amiga da protagonista, ela tem uma história. Queremos nos desafiar, fazer algo de diferente. É uma oportunidade bem gostosa”, compartilha a atriz, em papo exclusivo com CARAS.

Essa agenda pessoal também vale para Mariana, que embarca em uma fase de descobertas com a proximidade dos 30 anos. Mãe da pequena Ayomi (1), ela planeja seu primeiro projeto audiovisual autoral para depois da novela e se anima com o futuro.

– Como é fazer parte desse momento de protagonismo negro na tela da TV?

– Sempre falo que representatividade nunca é só aumentar o número de pessoas pretas na produção, mas sim fomentar histórias que tragam possibilidades de um futuro diferente. Fico muito orgulhosa fazer parte dessa produção. O roteiro trata de situações sociais, mas falamos também sobre amor e sonhos. Existiam pessoas pretas que estavam em lugares de resistência, faziam suas festas, se amavam, faziam política, existiam casais interraciais, mas eles não tinham voz. Rolou um apagamento dessas pessoas.

– Na trama, a Glorinha trabalha com a beleza das pessoas. Como construiu a sua autoestima ao longo dos anos?

– Eu fui uma criança que sofreu muito bullying, era tirada como feia, esquisita, magrela. Nunca fui considerada o exemplo de beleza na infância, só dentro de casa. Até hoje, tenho minhas inseguranças. Demorei muito para me considerar bonita. A Glorinha busca na autoestima dela um lugar para se blindar. É o que mantém ela forte em si. Construir a imagem dela através do cabelo é o alicerce que ela tem com ela mesma. Tem dias que brigo com o espelho, mas outros dias acredito mais.

– Como a maternidade transformou a sua vida?

– Ela transformou tudo já no momento que descobri estar grávida. Não foi planejada, não me imaginava mãe. A consciência de que eu estava me tornando responsável por um ser foi muito louca também. A gravidez tem algo muito bonito. Você revê seu comportamento, seus ideiais, seus objetivos. Para mim, mudou o sentido da vida. Antes de engravidar, achava que meu objetivo era não parar de trabalhar, ficar rica e viajar o mundo. Sendo mãe, isso se transforma. Quero ver minha filha crescer, levá-la ao redor do mundo, ensinar meus valores. Antes, tinha tempo para tudo. Acordava e dormia trabalhando. Hoje, existe um limite. Um amigo me disse que ter um bebê me fez perceber que minha relação com trabalho era tóxica. O dia de uma mãe tem 36 horas, a gente faz tanta coisa e ainda dá tempo de sentar, brincar, de olhar no olho. Decidi assumir isso para mim. Escolhi não ter babá. Conto com meu marido e minha mãe.

– Diante de tantos desafios no Brasil e no mundo, além de uma série de notícias preocupantes, dá para manter o otimismo e a confiança quando você pensa no futuro?

– Eu acho que manter o otimismo e a esperança é necessário. As grandes transformações no mundo só acontecem por causa disso. Quando nós nos tornamos pais, o que mais almejamos é que os nossos filhos se virem bem sem a gente no futuro. O que me mantém otimista é ver o olho dela e a sede de conhecer as coisas. O negócio é rezar para que as coisas melhorem, ensinar o que é crucial para se viver. Mostrar para ela que existe um lado bom da vida.

Ensinar a ser honesta, humilde, empática, batalhadora. Ao longo do tempo, ela vai se transformando em uma boa pessoa. Sei que muitos outros pais também estão criando seus filhos para serem boas pessoas. Minha esperança está nisso. Sem esperança, não há futuro.

– O que você tem planejado para depois do fim da novela?

– Eu não tinha outro projeto até pouco tempo atrás, mas agora estamos desenvolvendo algo novo, autoral no audiovisual. Sinto saudade do teatro, mas estou focada nisso. Eu mesma que vou produzir! Sempre tive vontade, vamos tendo muitas ideias e colocamos numa gavetinha. Vou fazer 30 anos e quero tirar muita coisa do papel. Eu achava que era uma grande balela essa mudança dos 30, mas eu percebi que estou nessa crisezinha, rolam muitos questionamentos e muita vontade de mudar. Muitas ideias que nunca dou cabo por insegurança e os 30 anos trazem essa coragem.