Mariana Sena abre o jogo sobre transformações da maternidade: 'Me trouxe segurança'

Curtindo Campos do Jordão a convite da Revista CARAS, Mariana Sena afirma se sentir mais potente ao lado da herdeira, Ayomi

Entre as paisagens serranas de Campos do Jordão, no interior de São Paulo, e a alegria da pequena Ayomi (1), a atriz Mariana Sena (30) pôde, enfim, recarregar as energias. Após se despedir de Glorinha, sua personagem na trama global Garota do Momento, ela desfrutou de dias de relax com a família durante a Temporada de Inverno de CARAS.

"Foi um convite perfeito, se encaixou em nosso momento. Eu tinha acabado de terminar a novela e só teria duas semanas de descanso antes de iniciar um novo projeto", falou Mariana Sena , hospedada no Figueira da Serra.

A viagem foi marcada por leveza e conexão, especialmente para a fofa Ayomi. "Foi ela quem mais aproveitou. Curtiu tudo, conversou com todo mundo, do jeitinho dela. Foi uma delícia", detalhou. A atriz também estava acompanhada do marido, o ator Elzio Vieira (31), que tem vivido um momento especial como pai.

Leia também: Mariana Sena reflete sobre suas expectativas para o futuro: 'Crucial para se viver'

"O Elzio é um pai completamente dedicado e entregue. Ele ama a paternidade. Tanto que, agora, no hiato entre um trabalho e outro, ele decidiu que quer ficar sendo pai integral. É um privilégio, pois sabemos como é a realidade de muitas famílias hoje em dia. Só tenho a agradecer", celebrou ela.

Com a maternidade, Mariana passou a enxergar a carreira de outra forma. Segundo ela, a chegada da filha trouxe mais foco, coragem e senso de prioridade. "A maternidade me ensinou a priorizar meu tempo. Comecei a separar momentos para descanso e lazer. Antes, meu tempo era 100% trabalho. Hoje, não mais. A maternidade me trouxe essa segurança, de que eu dou conta de tudo", afirmou.

Esse novo olhar também influencia as suas escolhas profissionais. "Passei a ser mais criteriosa. Comecei a olhar com mais cuidado para as histórias que quero contar, para os personagens que quero viver. Quero fazer coisas que me movam", avisou a atriz, que já iniciou as gravações de um novo filme e não esconde o desejo de voltar aos palcos.

"Tenho pensado em algo ligado à música e ao teatro. Quero produzir, voltar às minhas raízes", confessou. Além de abordar temas delicados com sensibilidade, a trama das 6 também representou

uma virada pessoal para a atriz.

"Foi meu primeiro trabalho depois de ser mãe. Cheguei com outra cabeça, outra energia. E a trama me mostrou que é possível falar de assuntos importantes de maneira potente e acessível. Me deu vontade de contar histórias com mais propósito", refletiu ela.

Antes de se entregar à arte, Mariana chegou a cursar Fonoaudiologia na USP, uma jornada que, até hoje, contribui para seu trabalho em cena. "Eu cursei até o penúltimo semestre. Não me formei

oficialmente, mas esse conhecimento está muito presente no meu trabalho, principalmente na construção vocal dos personagens", explicou ela, que utilizou algumas técnicas para dar vida à sua personagem na novela, Glorinha.

"A primeira coisa que construí foi o sotaque. A Glorinha era carioca, e eu sou do interior de São Paulo. Esse trabalho vocal foi essencial. Depois vieram as outras camadas, inclusive as mais difíceis. A personagem teve uma história de abuso, e representar isso de forma respeitosa foi um dos meus maiores desafios", comentou a atriz.

Como mulher negra no audiovisual, Mariana vê avanços na representatividade, mas acredita que o setor ainda tem um longo caminho pela frente. "Não adianta ter só atores pretos em cena. A transformação precisa vir também de quem está escrevendo, dirigindo, produzindo. Ainda é um meio muito controlado pelas mesmas vozes. A gente precisa abrir espaço de verdade", analisou.

Com a rotina dividida entre projetos, família e cuidados pessoais, ela busca manter o equilíbrio ao readaptar seus hábitos. "Separo horários para descanso, para estar com a minha filha, para estudar. Faço acordos comigo mesma para não me sobrecarregar. A rede de apoio da minha mãe e do Elzio também é fundamental. Eles seguram a onda comigo", entregou ela, sem abrir mão da terapia e com um hobby bastante particular: observar aquários.

"Faço terapia, academia e preciso de um momento de exercício físico para aliviar a cabeça, manter o corpo ativo, assim como momentos de lazer. Isso é importante para termos uma cabeça funcionando bem. E eu também gosto muito de ir a aquários, pois eles me tranquilizam demais. É uma coisa que faço com frequência quando sinto que estou sobrecarregada... vou e fico vendo os peixes", revelou, aos risos.

Entre desafios, conquistas e desejos, Mariana segue firme na construção de uma carreira pautada por entrega e autenticidade. "Tenho muitos sonhos. Muitos personagens que ainda quero viver. E, agora, com mais clareza do que quero contar e com quem quero estar", declarou.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE MARIANA SENA EM SEU PERFIL DO INSTAGRAM: