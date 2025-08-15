Malu Galli celebra maturidade e conquistas: 'Sucesso é qualidade de vida'

Em nova fase da carreira e da vida pessoal, a atriz Malu Galli fala sobre maturidade, desafios e aprendizados ao viver Celina em remake de Vale Tudo

Destaque em Vale Tudo, Malu Galli (53) brinca que se sentiu na escalação da Seleção Brasileira quando foi chamada para fazer o remake da TV Globo. “Me refiro menos à coisa de estar entre o time dos sonhos e mais sobre a expectativa, que desde o início foi ande, porque é uma obra querida “belo público”, explica a atriz.

Ela imaginou que teriam comparações com a versão original e até mesmo críticas. "É doido, porque você está numa situação de muita visibilidade, expectativa. Mas, ao mesmo tempo, é uma alegria enorme, porque é uma grande novela. Então, na hora do convite, a sensação era de que estou no melhor lugar que poderia estar hoje no audiovisual brasileiro", afirma.

Passadas as turbulências iniciais, a novela caiu no gosto do público. Mas engana-se quem pensa que isso deixa o trabalho mais confortável. "Nunca é. Não que seja um desconforto, mas não é uma coisa que a gente faz com pé nas costas. Tem um estado de alerta quando você faz uma obra aberta, você vai recebendo os capítulos, se surpreendendo, pensando como vai fazer tal cena. Eu gosto de fazer novela, deixa a gente muito vivo. Esse diálogo com o público, com o autor, a gente não tem tanto tempo de ensaio, é tudo ali no jogo, na hora. É muito interessante para um ator", avalia.

A personagem, aliás, tem Lhe ensinado muito. "Celina me trouxe essa coisa de ter boas palavras para as pessoas, se você percebe uma situação que está com chance de se inflamar, ajudar a acalmar os ânimos, não deixar virar briga. Já eu sou inflamável (risos), bem diferente da Celina. Tenho o pavio curto, sou das grandes explosões, entâo é bom experimentar nesse outro lugar", reconhece.

Mãe dos sobrinhos, Celina tem em comum com Malu o instinto materno. "Sou maternal. Não imaginava que seria essa mãezona superprotetora que sou. Meu filho é tudo pra mim", conta a artista, que vive o período do ninho vazio com o herdeiro, Luiz (23), saindo de casa.

"Você inaugura um outro momento da vida, porque já fez todo esse trabalho de criar, educar, cuidar. Não que vá deixar de fazer isso à distância, mas é outro momento. É um reencontro com você mesma, os seus objetivos, como será o dia a dia, ao que vai se dedicar. Tem a ver também com a minha idade, ter 53 anos e entender o que vou fazer daqui para frente, como quero passar os próximos anos da minha vida. É um momento interessante", aponta.

Malu diz ter orgulho de envelhecer, mas é sincera sobre como encara a passagem de tempo. “Tem vários lados: um difícil, claro, porque a mudança, muitas vezes, é bem física. E, às vezes, não é bem-vinda no primeiro momento. Mas essas coisas são menores, se você pensa na sua vida, no que construiu, na experiência adquirida, no orgulho de tudo que viveu. O principal valor é a vivência, a experiência, a inteligência, o afeto... é tanta coisa que a gente precisa valorizar antes da juventude, da beleza, da aparência”, acredita a atriz, que, com a maturidade, vê o êxito por outro prisma.

“Sucesso, pra mim, é qualidade de vida. Tem a ver menos com ser famosa ou reconhecida nas ruas e mais com uma tranquilidade. Pensando em termos de trabalho, passa por ter uma sensação de que você não precisa mais ficar lutando para provar nada para ninguém. Você, de alguma forma, já tem um lugar de respeito, de prestígio, convites interessantes, sente que te valorizam, que as pessoas sabem quem é, como trabalha... confiam ao te imaginar nos projetos. E aí o restante, como fama e dinheiro, vem a reboque", finaliza.

