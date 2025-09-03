CARAS Brasil
  2. Malu Galli celebra chance de viver Celina em Vale Tudo: 'Melhor lugar que poderia estar'
Revista / Impressionante!

Malu Galli celebra chance de viver Celina em Vale Tudo: 'Melhor lugar que poderia estar'

Intérprete de Celina no remake de Vale Tudo, a atriz Malu Galli revela felicidade por participar de trama e confessa ser o oposto da personagem

por Fernanda Chaves
[email protected]

Publicado em 03/09/2025, às 22h30

Malu Galli - Reprodução/Globo
Malu Galli - Reprodução/Globo

A atriz Malu Galli (53) tem conquistado o público ao interpretar Celina no remake de Vale Tudo, exibido na TV Globo. Em entrevista exclusiva à Revista CARAS, a artista relembrou como recebeu o convite para integrar a trama e comparou o momento a uma verdadeira convocação para a Seleção Brasileira.

"Me refiro menos à coisa de estar entre o time dos sonhos e mais sobre a expectativa, que desde o início foi grande, porque é uma obra querida pelo público", contou.

A emoção do convite para 'Vale Tudo'

Segundo Malu, a oportunidade de fazer parte de um dos maiores clássicos da teledramaturgia brasileira trouxe um misto de ansiedade e felicidade.

"É doido, porque você está numa situação de muita visibilidade, expectativa. Mas, ao mesmo tempo, é uma alegria enorme, porque é uma grande novela. Então, na hora do convite, a sensação era de que estou no melhor lugar que poderia estar hoje no audiovisual brasileiro", revelou.

O desafio de viver Celina

A atriz destacou ainda que atuar em novela exige dedicação total, já que os capítulos chegam em ritmo acelerado e os ensaios são limitados.

"Nunca é. Não que seja um desconforto, mas não é uma coisa que a gente faz com pé nas costas. Tem um estado de alerta quando você faz uma obra aberta, você vai recebendo os capítulos, se surpreendendo, pensando como vai fazer tal cena. Eu gosto de fazer novela, deixa a gente muito vivo. Esse diálogo com o público, com o autor, a gente não tem tanto tempo de ensaio, é tudo ali no jogo, na hora. É muito interessante para um ator", disse.

O contraste entre atriz e personagem

Ao falar sobre Celina, Malu Galli ressaltou como a personagem a fez experimentar um lado oposto ao seu temperamento.

Leia também: Malu Galli celebra maturidade e conquistas: 'Sucesso é qualidade de vida'

"Celina me trouxe essa coisa de ter boas palavras para as pessoas, se você percebe uma situação que está com chance de se inflamar, ajudar a acalmar os ânimos, não deixar virar briga. Já eu sou inflamável (risos), bem diferente da Celina. Tenho o pavio curto, sou das grandes explosões, então é bom experimentar nesse outro lugar", confessou.

Malu Galli - Foto: Daniel Sulima
Malu Galli - Foto: Daniel Sulima
Malu Galli - Foto: Daniel Sulima
Malu Galli - Foto: Daniel Sulima

