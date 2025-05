Maestro João Carlos Martins confessa ao falar de legado: 'É a minha luta'

Em entrevista à Revista CARAS, o maestro João Carlos Martins revela qual o maior legado que pretende deixar na música e relembra diagnóstico de câncer

A música sempre foi a alma de João Carlos Martins. Aos 84 anos, o maestro e pianista subiu ao palco do suntuoso Carnegie Hall, em Nova York, pela 30ª vez. Em um concerto carregado de emoção, o regente brasileiro se despediu das apresentações internacionais, finalizando um dos capítulos mais marcantes da música clássica brasileira com a mesma paixão que o acompanha desde menino. Em entrevista à Revista CARAS, o músico fala sobre carreira e relembra diagnóstico.

Inspirado por Heitor Villa-Lobos, João Carlos sonha em transformar vidas por meio da arte. Ele acredita ainda que a principal dificuldade dos jovens músicos brasileiros é a falta de oportunidades, e quer ser parte da solução.

"A música clássica precisa sair dos nichos e alcançar os jovens. Esta é a minha missão [...] Já vi alunos se tornarem professores, músicos de periferia se apresentarem em grandes salas... É emocionante", confessa João Carlos Martins.

Ao pensar em tudo o que viveu, João Carlos abre o coração sobre o que espera deixar para as próximas gerações. "Sempre há um caminho, mesmo que diferente daquele que planejamos", declara, ao pensar em seu público. "É saber, nos olhos de cada um que enxergo do palco, depois de um concerto, que a música venceu. Não há sensação mais profunda do que essa", define.

E quando o assunto é legado, ele é direto: "Quero deixar a mensagem de que a arte transforma e salva". E ele vive com a certeza de que seus ensinamentos vão além das partituras. "Essa é a minha luta: unir o corpo e a alma por meio da arte, da ciência e esperança. É uma missão de vida", finaliza o músico.

