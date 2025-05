Maestro João Carlos Martins abre o jogo sobre diagnóstico de câncer: 'Última coisa que eu esperava'

Em entrevista à Revista CARAS, o maestro João Carlos Martins fala sobre o diagnóstico de câncer de próstata e sua despedida dos palcos internacionais

A música sempre foi a alma de João Carlos Martins. Aos 84 anos, o maestro e pianista subiu ao palco do suntuoso Carnegie Hall, em Nova York, pela 30ª vez. Desta, com uma sensação que ficará marcada para sempre: em um concerto carregado de emoção, o regente brasileiro se despediu das apresentações internacionais, finalizando um dos capítulos mais marcantes da música clássica brasileira com a mesma paixão que o acompanha desde menino. "Encerrar esse ciclo foi como reviver páginas marcantes da minha história. Já estive naquele palco em tantas fases da vida... como jovem pianista, como maestro... Estar ali, agora, foi como fechar um livro com a certeza de que todas as páginas foram vividas intensamente", entrega ele, emocionado.

Na plateia, aplausos de pé e gritos de "Bravo!" já entoavam antes mesmo dele entregar o primeiro acorde. "Pensei: ‘esta é a minha noite’", relembra aos risos. "Quando o concerto acabou e vi o público de pé, senti que a minha missão estava cumprida. Mais do que um concerto, foi outro grande momento marcante da minha trajetória", avalia. No repertório, escolhido com o coração, João Carlos elegeu compositores que marcaram sua trajetória: de Johann Sebastian Bach (1685- 1750), o qual é considerado um dos grandes intérpretes, a nomes como Heitor VillaLobos (1887- 1959), Jobim (1927-1994), Piazzolla (1921-1992), Morricone (1928-2020) e John Williams (93) estavam entre seus selecionados. "Escolhi cada peça como quem revisita capítulos da própria vida", revela. "Costumo dizer que meu objetivo nos concertos é deixar o público com uma lágrima nos olhos e um sorriso no rosto. Acho que o que aconteceu ali foi muito mais forte que isso", emenda o maestro, ainda bastante tocado.

Assim como a música, sua relação com Nova York já vinha de muito tempo — são mais de seis décadas de amor, desafios, sucesso e reinvenção. Foi lá, inclusive, que sua carreira internacional se consolidou, e

também onde enfrentou duros recomeços. "Tudo o que aprendi sobre resiliência, disciplina e arte, devo a essa cidade", entrega ele, que não poderia fazer sua despedida em outro lugar. “Foi lá onde fui mais aclamado e desafiado”, avalia.

Para muito além de um artista consagrado na música clássica, durante a apresentação na cidade norte-americana, João Carlos provou que também é um símbolo de resiliência. "A música me ensina todo dia que o ser humano tem capacidade de adaptação e superação", afirma ele, que tocou piano sozinho pela primeira vez em duas décadas durante a apresentação. Diante do diagnóstico de distonia focal, ele enfrentou 31 cirurgias que afetaram sua habilidade de tocar até que, em 2019, graças às luvas biônicas, retornou ao instrumento aos poucos. "A música sempre me sustentou, mesmo quando a medicina dizia que não era possível. A fé e a paixão pelo que eu faço não me deixaram desistir", reflete o maestro. Como se a vida ainda testasse sua força, em março deste ano, o maestro foi novamente desafiado ao receber o diagnóstico de câncer de próstata. "Depois de ter realizado mais de 30 cirurgias, principalmente nas mãos, a última coisa que eu esperava era ser diagnosticado com câncer na próstata. E isso aconteceu, em março passado", revelou ele, recentemente. Mesmo diante da notícia inesperada, não hesitou. "A decisão foi imediata: biópsia e cirurgia", contou. A operação foi bem-sucedida e, segundo ele, a doença está sob controle. "Seguirei fazendo exames. O câncer foi extirpado da próstata. É evidente que sempre pode haver uma reincidência. Mas não vai ser o meu caso", diz João. Mesmo com os desafios físicos e emocionais vividos, ele continua se reinventando e com a mesma paixão de quando começou sua carreira. "Cada fase que passei, eu sabia que deveria continuar servindo à arte", declara.

Embora tenha dito adeus aos concertos no exterior, o maestro segue com a agenda cheia de compromissos no Brasil. No comando da Bachiana Filarmônica SESI-SP, ele continua à frente de outros projetos educacionais que levam música clássica a jovens de todo o Brasil. "Ver uma criança que jamais pegou um instrumento subir ao palco e se emocionar com seu próprio som é algo que não tem preço", garante o maestro. Ele acredita que a música ensina mais do que técnica, ensina humanidade. "Aprendi que não existe um único caminho para se expressar. A sensibilidade é uma força gigante. A música também nos ensina a sermos mais humanos e solidários", pontua. Inspirado por Heitor Villa-Lobos, João Carlos sonha em transformar vidas por meio da arte. "A música clássica precisa sair dos nichos e alcançar os jovens. Esta é a minha missão", destaca. Ele acredita ainda que a principal dificuldade dos jovens músicos brasileiros é a falta de oportunidades, e quer ser parte da solução. "Já vi alunos se tornarem professores, músicos de periferia se apresentarem em grandes salas... É emocionante", conta.

Ao pensar em tudo o que viveu, João Carlos abre o coração sobre o que espera deixar para as próximas gerações. "Sempre há um caminho, mesmo que diferente daquele que planejamos", declara, ao pensar em seu público. "É saber, nos olhos de cada um que enxergo do palco, depois de um concerto, que a música venceu. Não há sensação mais profunda do que essa", define. E quando o assunto é legado, ele é direto: "Quero deixar a mensagem de que a arte transforma e salva". E ele vive com a certeza de que seus ensinamentos vão além das partituras. "Essa é a minha luta: unir o corpo e a alma por meio da arte, da ciência e esperança. É uma missão de vida", garante.

