Lucinha Araújo relembra Cazuza: 'Não havia pessoa que cortasse as asas dele'

Mãe do cantor Cazuza, Lucinha Araújo abre a intimidade ao revelar detalhes da personalidade do filho e relembra momentos especiais com o cantor

Capa da CARAS desta semana, Lucinha Araújo (88) é filantropa, ex-cantora brasileira, fundadora, juntamente com o marido, o produtor musical João Araújo (1935-2013), da ONG Sociedade Viva Cazuza, e, com muito orgulho, mãe do eterno Cazuza (1958-1990).

Celebrando os 40 anos do álbum Exagerado e a estreia da exposição Cazuza: Exagerado, no Shopping Leblon, a matriarca abre as portas de seu lar e de seu coração com exclusividade para Revista CARAS. Ela abriu a intimidade ao falar do herdeiro e astro da música brasileira.

Filho único, Cazuza foi muito amado e cuidado por ela e pelo produtor musical João Araújo. O pai era firme, a mãe mimava. Até os 15 anos foi um menino exemplar, mas depois "foi para o mundo" e Lucinha só conseguia dormir quando ele chegava em casa.

"Vivi em outra época, sempre fui levada, mas a minha mãe cortava as asas. Mas o Cazuza... não havia pessoa que cortasse as asas dele. Quando vi que não tinha mais jeito, deixei ele voar sozinho", relata a filantropa, que fez tratamento para ter mais filhos, mas não conseguiu. "Vai ver Deus sabia o que eu

ia passar. Tive um só que valeu por muitos!", avalia.

Para sempre Cazuza

Seja por meio de fotos, recordações, memórias ou músicas, Cazuza se mantém presente na vida de Lucinha e do público. E, para a alegria de todos, ela anunciou que ainda existem obras inéditas. "Tem umas 15 ou 18 letras que ainda não foram musicadas. O Frejat ficou de musicar. É um projeto para o ano que vem", finaliza.

