Luciana Gimenez desabafa sobre envelhecimento e revela insegurança: 'Preciso fazer muita terapia'

Capa da CARAS Brasil nesta semana, a apresentadora Luciana Gimenez revela inseguranças com o corpo e a autoestima

Luciana Gimenez (55) é referência de beleza e sucesso na televisão brasileira, mas isso não significa que ela esteja imune às inseguranças que o tempo traz. Mãe de Lucas Jagger (26), fruto da relação com Mick Jagger (81), e de Lorenzo Gabriel (14), do casamento anterior com Marcelo de Carvalho (63), a apresentadora admite que lidar com o envelhecimento não é tarefa simples, principalmente quando a cobrança estética é constante.

Em entrevista à CARAS Brasil, Luciana, que é capa da semana, revela que a autoimagem e o peso das comparações são questões presentes em sua rotina, agravadas pelas redes sociais e a maneira com que as pessoas têm como aceitável.

"Eu já me cobro o tempo inteiro! (risos). O Instagram estragou a vida das pessoas, porque você acaba se comparando e ninguém é aquilo de verdade. E a cobrança é muito em cima da mulher, que tem que ter cara de 20, mesmo que tenha 70. Acho que preciso fazer muita terapia para isso, porque eu não gosto de envelhecer. Eu me trocaria fácil por uma de 30", declara.

Com uma carreira marcada pela disciplina com a saúde e a aparência física, Luciana não esconde o impacto emocional causado pelas mudanças naturais do corpo. Segundo ela, manter a forma exige um esforço cada vez maior, o que, por vezes, provoca frustração.

"Entendo a questão do amadurecimento, mas ele te traz alguns choques de realidade. Por exemplo, em relação à parte física. Uma semana sem ir à academia é como se eu voltasse à estaca zero e isso me incomoda muito porque sou uma pessoa exigente, minha vida é corrida", contou.

Apesar do desabafo, a apresentadora reconhece a importância de equilibrar autocobrança e bem-estar emocional, revelando que a busca por terapia pode ser um caminho para enfrentar as pressões que recaem, especialmente, sobre as mulheres em torno do envelhecer.

LEIA TAMBÉM:Luciana Gimenez fala sobre amor: 'Não quero só gastar meu tempo'

VEJA A CAPA DA SEMANA DA CARAS BRASIL COM LUCIANA GIMENEZ E SIGA O PERFIL PARA MAIS NOTÍCIAS: