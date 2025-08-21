CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Revista
  2. Lorena Lima vive ascensão na TV com papel desafiador em Vale Tudo: 'É um outro pontapé'
Revista / Impressionante!

Lorena Lima vive ascensão na TV com papel desafiador em Vale Tudo: 'É um outro pontapé'

Em entrevista para CARAS, a atriz Lorena Lima fala sobre sua estreia em um papel fixo na Globo e celebra a chance de dar voz a histórias silenciadas

por Fernanda Chaves
[email protected]

Publicado em 21/08/2025, às 09h30

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Lorena Lima - Reprodução/Lucas Gatto
Lorena Lima - Reprodução/Lucas Gatto

Lorena Lima (26) vive o que ela mesma chama de uma "correria gostosa". Depois de participar de Vai na Fé, a atriz agora assume seu primeiro papel fixo em uma novela da TV Globo, no remake de Vale Tudo. No horário nobre, ela dá vida à personagem Laís, uma mulher forte, apaixonada e protagonista de uma trama que combina amor, maternidade e representatividade. Mais do que um momento de visibilidade, Lorena encara essa fase como uma virada importante na carreira.

“Amo trabalhar, fazer várias coisas, então eu estou feliz. Agora é uma correria diferente, os frutos estão sendo colhidos, é um outro pontapé para a gente enfrentar tudo isso", declara em entrevista para Revista CARAS.

Na nova versão do clássico de 1988, escrita por Manuela Dias, a atriz encara o desafio de representar um casal homoafetivo de forma honesta e sensível, ao lado de Maeve Jinkings. Para ela, o peso do legado da novela é uma motivação.

“A gente escuta que Vale Tudo é a novela das novelas, então existe um peso, mas não num lugar negativo, muito pelo contrário. É uma responsabilidade boa de carregar, é muito bom contar essa história. É muito bom defender essa obra, especialmente com essa personagem.”

Representatividade que transforma

A construção da personagem Laís vai além de um romance: ela representa uma história concreta, com nuances e afetos que ainda são pouco vistos na TV. E, agora, ao lado da parceira na trama, Laís encara a experiência da adoção de uma menina preta de 6 anos, algo que tocou profundamente Lorena.

Leia também: Lorena Lima emociona ao retratar família homoafetiva em Vale Tudo: 'Reparação histórica'

“Poder ver uma família homoafetiva sendo construída e, para além, ver a adoção sendo abordada é muito emocionante, porque a adoção é um ato tão forte de amor, é uma escolha, não acontece por acaso. [...] Então, poder trazer esse recorte da adoção de uma menina preta, de 6 anos, relativamente grande, é muito emocionante. Eu tenho muita honra de defender essa história.”

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE LORENA LIMA NAS REDES SOCIAIS:

Fernanda Chaves é repórter da revista CARAS e da Contigo! Novelas. É formada em jornalismo e já passou pela revista Minha Novela e pela Mattoni Comunicação. Escreve sobre celebridades, TV, novelas e reality show.

Teatroatrizglobonovelavale tudoVai na FéLorena Lima

Leia também

Será?

Priscila Fantin e Bruno Loves - Reprodução/Ian Castilho

Priscila Fantin comenta possível retorno à TV e novos passos na família: 'Mais do que nunca'

ENTREVISTA

Juliana Silveira responde sobre cobranças com relação ao corpo durante novela de sucesso - Foto: Marcio Farias

Juliana Silveira relembra: 'Na época eu devia ter alguma distorção de imagem'

Crescimento pessoal

Larissa Bocchino - Reprodução/Ian Castilho

Autêntica, Larissa Bocchino foge dos rótulos e padrões: 'Não quero me limitar'

Descobertas pessoais

Caco Ciocler - Reprodução/Priscila Nicheli

Caco Ciocler celebra 30 anos de carreira: 'Me sinto cada vez mais dono do meu trabalho'

Exclusivo

Thomás Aquino - Reprodução/Ian Castilho

Astro em ascensão, Thomás Aquino fala sobre fama de galã: 'Quem não gosta de receber elogios?'

Destaque em 'Vale Tudo'

Malu Galli - Foto: Daniel Sulima

Malu Galli celebra maturidade e conquistas: 'Sucesso é qualidade de vida'

Últimas notícias

Grande Otelo FilhoAtor Grande Otelo Filho morre aos 70 anos no Rio de Janeiro
Lorena LimaLorena Lima vive ascensão na TV com papel desafiador em Vale Tudo: 'É um outro pontapé'
Emily Garcia e Victor Igoh serão pais de um meninoSaiba qual é o nome do filho de Emily Garcia e Victor Igoh
Flávia AlessandraFlávia Alessandra recorda fim do casamento com Marcos Paulo: 'Complicado'
NoneOfertas do dia: novo Samsung Galaxy S25 Edge com até 42% de desconto
Maria Flor deseja barriga de VirginiaBarriga de Virginia deixa Maria Flor perplexa: 'Quero ficar'
Bia Miranda e Gato PretoBia Miranda revela acordo com vítima de acidente em SP: 'Escolheu'
Protagonistas de Fina Estampa em registro da época; ator do núcleo principal sumiuAtor de Fina Estampa mudou de profissão e sumiu das telinhas há 11 anos
Ex-BBB Gizelly BicalhoEx-BBB Gizelly Bicalho revela que fez cirurgia 'escondida' e teve complicações: 'Deu errado'
Carlinhos de JesusCarlinhos de Jesus fala sobre o diagnóstico que o levou a usar cadeira de rodas
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade