Lorena Lima vive ascensão na TV com papel desafiador em Vale Tudo: 'É um outro pontapé'

Em entrevista para CARAS, a atriz Lorena Lima fala sobre sua estreia em um papel fixo na Globo e celebra a chance de dar voz a histórias silenciadas
Lorena Lima (26) vive o que ela mesma chama de uma "correria gostosa". Depois de participar de Vai na Fé, a atriz agora assume seu primeiro papel fixo em uma novela da TV Globo, no remake de Vale Tudo. No horário nobre, ela dá vida à personagem Laís, uma mulher forte, apaixonada e protagonista de uma trama que combina amor, maternidade e representatividade. Mais do que um momento de visibilidade, Lorena encara essa fase como uma virada importante na carreira.
“Amo trabalhar, fazer várias coisas, então eu estou feliz. Agora é uma correria diferente, os frutos estão sendo colhidos, é um outro pontapé para a gente enfrentar tudo isso", declara em entrevista para Revista CARAS.
Na nova versão do clássico de 1988, escrita por Manuela Dias, a atriz encara o desafio de representar um casal homoafetivo de forma honesta e sensível, ao lado de Maeve Jinkings. Para ela, o peso do legado da novela é uma motivação.
“A gente escuta que Vale Tudo é a novela das novelas, então existe um peso, mas não num lugar negativo, muito pelo contrário. É uma responsabilidade boa de carregar, é muito bom contar essa história. É muito bom defender essa obra, especialmente com essa personagem.”
A construção da personagem Laís vai além de um romance: ela representa uma história concreta, com nuances e afetos que ainda são pouco vistos na TV. E, agora, ao lado da parceira na trama, Laís encara a experiência da adoção de uma menina preta de 6 anos, algo que tocou profundamente Lorena.
“Poder ver uma família homoafetiva sendo construída e, para além, ver a adoção sendo abordada é muito emocionante, porque a adoção é um ato tão forte de amor, é uma escolha, não acontece por acaso. [...] Então, poder trazer esse recorte da adoção de uma menina preta, de 6 anos, relativamente grande, é muito emocionante. Eu tenho muita honra de defender essa história.”
Descobertas pessoais
