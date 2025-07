Lorena Lima emociona ao retratar família homoafetiva em Vale Tudo: 'Reparação histórica'

No ar como Laís em Vale Tudo, Lorena Lima comemora seu primeiro papel fixo na Globo e fala sobre responsabilidade em entrevista à CARAS

Correria gostosa. É assim que Lorena Lima (26) descreve sua fase atual. No ar em Vale Tudo como a Laís, a atriz vive seu primeiro papel fixo em uma novela da TV Globo e é porta-voz de temas importantes, como amor homoafetivo e adoção. Apaixonada pelo ofício, ela ainda concilia as gravações com sua paixão pelo teatro.

“Amo trabalhar, fazer várias coisas, então eu estou feliz. Agora é uma correria diferente, os frutos estão sendo colhidos, é um outro pontapé para a gente enfrentar tudo isso”, diz a artista, que há dois anos integra a Armazém Cia de Teatro.

Após participação na trama Vai na Fé, a atriz conquistou espaço no remake de Vale Tudo. Sucesso em 1988, a novela está no imaginário do público brasileiro, que criou muita expectativa com a adaptação de Manuela Dias (48). “A gente escuta que Vale Tudo é a novela das novelas, então existe um peso, mas não num lugar negativo, muito pelo contrário. É uma responsabilidade boa de carregar, é muito bom contar essa história. É muito bom defender essa obra, especialmente com essa personagem”, diz.

Os tempos são outros e, se na história original o amor de Laís e Cecília ficava subentendido, hoje essa união entre as personagens de Lorena e Maeve Jinkings (48) ganha mais espaço na trama. “A primeira versão foi em um período pós-ditadura no Brasil, ela passou pelo crivo da ditadura de uma forma muito forte, ferrenha, então esse amor não foi retratado da forma que valeria ser. Hoje, o que a gente está fazendo é uma tentativa de reparação histórica, é poder colocar com dignidade a história dessas pessoas da televisão, poder fazer com que elas também se vejam ali. O meu objetivo não é só representar todos os casais homoafetivos do Brasil, mas é contar a história de um casal específico, com suas questões específicas, com muita felicidade e não só com dor e sofrimento, como foi retratado tantas vezes”, explica a atriz.

Desta vez, a história ganha novos desdobramentos e contornos. Após dez anos juntas, Cecília e Laís adotam a pequena Sarita, vivida por Luara Telles. A atriz chorou ao assistir à cena. “Poder ver uma família homoafetiva sendo construída e, para além, ver a adoção sendo abordada é muito emocionante, porque a adoção é um ato tão forte de amor, é uma escolha, não acontece por acaso. Você escolher cuidar de uma pessoa durante muitos anos da vida é um ato de amor tão bonito. Que bom que a gente pode evidenciar isso na novela. Ainda mais com uma criança na faixa de 6 anos, preta. A gente sabe que existe uma preferência quando o assunto é adoção no Brasil e a gente sabe quais crianças esperam mais tempo para serem adotadas, né? Então, poder trazer esse recorte da adoção de uma menina preta, de 6 anos, relativamente grande, é muito emocionante. Eu tenho muita honra de defender essa história”, finaliza ela.