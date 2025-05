Leo Chaves fala de paternidade e se desafia na carreira: 'Um passo a mais'

Em entrevista à Revista CARAS, Leo Chaves reflete sobre as transformações ao longo da carreira e abre a intimidade ao falar de família

Com mais de 30 anos de carreira já consolidada como cantor, Leo Chaves (48) se reinventou há alguns anos. Além de seguir na música, o artista também se dedica ao lado escritor, palestrante e empresário . "É um passo a mais", declara em entrevista à Revista CARAS.

Durante visita à Ilha de CARAS Country, ele cantou seus sucessos, como também compartilhou conhecimento em uma palestra para as mulheres do agro, empreendedoras de sucesso que aproveitaram um dia em Angra dos Reis.

"Foi incrível estar no meio dessas líderes que fazem a diferença nessa esfera. Que energia boa, como são participativas. Fora o visual maravilhoso. Foi um dia especial", diz o mineiro, que trocou experiências com as convidadas. O cantor fala sobre a experiência de palestrante.

"Cada palestra é uma oportunidade de a gente aprender um pouco. Você aprende muito mais falando e absorvendo informação. Cada experiência que tenho de compartilhar, de dividir, também ouvir as pessoas, para mim é incrível, é um passo a mais."

Amor que transborda

Durante a palestra, Leo Chaves deixou escapar que será papai de novo. Sua mulher, a designer de interiores Carolina Figueira, espera o quinto filho do cantor. À época, ele brincou ao falar da espera de mais um herdeiro.

"Vou ter uma DR hoje em casa (risos). A gente não tinha anunciado ainda, saiu na palestra de forma muito natural e espontânea. Que bom que estou anunciando aqui com vocês", divertiu-se o sertanejo, que não poderia estar mais feliz. "Estamos superanimados. Filho é uma oportunidade de arrancar velhas roupas e vestir novas. Experimentar, aprender um pouco mais", finaliza o cantor.

