Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  2. Larissa Bocchino desabafa sobre procedimentos estéticos: 'Há uma pressão'
Revista / ENTREVISTA

Larissa Bocchino desabafa sobre procedimentos estéticos: 'Há uma pressão'

Em entrevista para o especial CARAS Inverno, a atriz Larissa Bocchino comentou sua relação com a pressão estética estimulada pelas redes sociais

Daniel Palomares e Tobia Ferreira
por Daniel Palomares e Tobia Ferreira

Publicado em 03/09/2025, às 11h59

Larissa Bocchino
Larissa Bocchino - Foto: Ian Castilho

A atriz Larissa Bocchino (27) fez um desabafo sincero sobre a pressão estética estimulada pelas redes sociais. A vencedora do prêmio Melhores do Ano pela personagem Quinota, da novela da Globo No Rancho Fundo, comentou sobre sua relação com as mídias digitais como convidada da Temporada de Inverno de CARAS, em Campos do Jordão.

Segundo Larissa Bocchino, ela chegou a deletar o aplicativo do Instagram de seu celular para diminuir o tempo gasto no feed. "Eu apaguei o aplicativo do lnstagram para entrar com menos frequência. Entro só aos fins de semana. Sinto que fiquei mais saudável ao estar longe das redes", revelou.

A atriz também falou abertamente sobre sua sexualidade e os padrões de beleza impostos pela sociedade: "Falando de padrões de beleza, estamos num momento de ode aos iguais. O que é diferente assusta. Eu comecei a me entender como uma mulher bissexual de uns tempos pra cá. Me sinto pan, me atraio por pessoas. Não quero me limitar a gêneros. O mais legal é a diversidade."

Pressão para procedimentos estéticos

Larissa afirmou que há uma pressão direcionada a artistas para que realizem procedimentos estéticos. "Há uma pressão, especialmente nesse meio artístico, de todos fazerem procedimentos. Eu respeito, mas eu sinto que vamos perdendo essas diferenças, esse senso de humanidade. Sinto falta de pessoas reais. Se eu fui a uma dermatologista duas vezes na vida, foi muito. Nunca fiz procedimentos de pele. O ruim é tudo ser tão impositivo. Os corpos deveriam ser plurais e as vivências também", defendeu.

Leia também: Autêntica, Larissa Bocchino foge dos rótulos e padrões: 'Não quero me limitar'

Ela ainda confessou que se sente pressionada a passar pelas mudanças estéticas, mas que não pretende realizá-las. "Meninas da minha faixa etária começam a fazer procedimentos aos 20 anos, com o corpo ainda em formação. Eu sou uma atriz que não faço nenhum desses procedimentos. É difícil ficar olhando para essas coisas. De certa forma, também sou uma pessoa jovem e quero fazer parte disso. Mas por outro lado, não quero fazer parte. Parece que você precisa entrar nessa porque o mercado contrata essas figuras e isso vende. É um movimento bonito ser contra tudo isso", concluiu.

Daniel Palomares e Tobia Ferreira

