Kate Middleton se torna o alicerce da coroa britânica: 'Não existe um livro de regras'

Fazer parte da Coroa britânica exige muito mais do que conhecer protocolos e seguir tradições. Conquistar a popularidade dos súditos e se firmar como um dos alicerces da monarquia mais sólida e antiga do mundo não é tarefa fácil, mas Kate Middleton (43) tira tudo de letra. E vai além! Ela inova e tenta encontrar um equilíbrio entre as responsabilidades reais e a rotina pessoal e familiar, em especial, os cuidados com os filhos, George (11), Charlotte (10) e Louis (7), o que faz dela não apenas a Princesa de Gales, mas também uma mãe e mulher como qualquer outra.

"Quero que eles se lembrem dos momentos comigo como mãe, mas também da família indo à praia, ficando encharcada, enchendo nossas botas com água, é isso que eu gostaria que eles se lembrassem. Não é uma família estressante, na qual você está tentando fazer tudo, mas no final não está fazendo nada”, disse ela, sem deixar os privilégios reais influenciarem no crescimento das crianças.

Uma fonte do palácio chegou até a revelar que Kate ensina algumas tarefas domésticas aos filhos, como lavar a louça, limpar a casa e colocar a mesa.

"Meus pais me ensinaram sobre a importância de qualidades como bondade e honestidade. Percebo como valores centrais como esses têm sido importantes para mim ao longo da minha vida. É por isso que queremos ensinar nossos filhos o quão importantes são essas coisas. Na minha opinião, é tão importante quanto se destacar em matemática ou esporte", analisou a eleita do príncipe William (43).

A Princesa de Gales, que construiu a própria imagem e sempre evitou ser comparada com a sogra, a eterna Lady Di (1961-1997), lidera a lista de popularidade da família real ao lado de William, isso porque mostra com frequência ao mundo que é gente da gente. E é justamente essa humanidade que a torna tão popular.

"Apesar de ter entrado para a família real, ainda sou muito Kate! Somente trabalhando juntos podemos trazer mudanças duradouras para as futuras gerações. Eu realmente acredito que uma grande mudança começa a partir de um pequeno gesto", afirmou ela, que se tornou uma espécie de termômetro dos Windsor.

No ano passado, por exemplo, quando anunciou que estava com câncer e precisou se afastar das funções reais, o brilho da Coroa se apagou e o interesse do público se voltou apenas para a saúde da princesa. Quase um ano depois, ao avisar que a doença estava em remissão e que retomaria sua agenda de compromissos, as luzes da monarquia parecem ter ganhado novas cores.

Kate estava de volta e, agora, com uma filosofia de vida que, desde o primeiro momento, teve aprovação dos súditos: ela abraçou a conexão com a natureza e com as coisas simples da vida. "Nem todo mundo tem a mesma relação com a natureza, mas ela é muito significativa para mim como um lugar para equilibrar e encontrar uma espécie de sensação de paz e de reconexão em meio a esse mundo ocupado. É uma reconexão emocional muito espiritual e muito intensa", afirmou ela.

A nova fase também trouxe mudanças em seu visual. Kate deixou claro que não quer mais holofotes sobre as suas roupas ou cabelos, mas sim sobre suas ações. Tanto que, nos últimos tempos, adotou um estilo mais sóbrio e o palácio parou de divulgar as marcas de seus looks.

E por falar em visual, nem a mais dedicada dos Windsor está livre de julgamentos. Nos últimos tempo, Kate virou alvo dos tabloides que têm levantado questionamentos silenciosos sobre sua magreza. Fontes próximas à princesa dizem que ela estaria pesando 40 kg e com dificuldade de administrar o processo de tratamento, que segundo ela mesma, deve durar um bom tempo.

Em sua busca pelo equilíbrio e pela paz interior, uma missão quase impossível parece não sair da lista de Kate. Fontes próximas à família asseguram que ela nunca abandonou a ideia de conseguir fazer William e o irmão, Harry (40), se entenderem, já que para ela, a união familiar é uma prioridade.

Mesmo após ter sido atacada pelo cunhado e por Meghan Markle (43) durante algumas entrevistas, ela estaria disposta a passar por cima de tudo em nome da harmonia familiar, já que sabe muito bem a importância de ter um ambiente equilibrado.

“Tive uma infância feliz. Foi muito divertido e tive sorte, eu sou de uma família forte. Meus pais eram muito dedicados a nós, a mim e aos meus irmãos", comentou a nobre.

E para evitar que os conflitos familiares se repitam, ela e William têm tido cuidado redobrado com Charlotte. O motivo? A jovem está na mesma posição que Harry um dia esteve: não é herdeira direta da Coroa e precisa lidar com o status de 'reserva' do irmão George, que um dia deve se tornar rei.

O casal sabe muito bem dos conflitos e desafios de identidade que a posição traz, já que o próprio Harry chegou a dizer que ele se sentia como o filho que 'sobrou'. "Eu era a sobra, o plano B. Fui colocado no mundo para, caso algo acontecesse com William, eu estaria ali", escreveu o Duque de Sussex na biografia O Que Sobra.

Em meio às suas missões — proteger a filha, cuidar da família, reconectar os irmãos e encontrar sua paz interior—, Kate se mostra mais forte do que nunca e comprova que a Coroa britânica foi e segue sendo escoltada por grandes mulheres, a exemplo de Elizabeth II (1926-2022).

Segundo a biógrafa Sally Bedell Smith, Kate sempre se inspirou na rainha para escrever sua história na monarquia e rapidamente aprendeu a seguir um dos lemas que marcaram a vida pública da soberana: nunca reclame, nunca explique. Ainda assim, vezes ou outras, ela deixa a personalidade falar mais alto e ignora regras. Por exemplo, quando gravou um vídeo anunciando que estava com câncer.

Na época, a princesa contrariou a opinião do palácio, que insistiu para que houvesse apenas um comunicado. Ciente de que um dia se tornará rainha consorte, já que William é o 1º na linha de sucessão, Kate fez história ao se tornar a primeira plebeia a se casar com um futuro rei da Inglaterra e, se depender dela, continuará a escrever mais capítulos inéditos na Coroa.

"Não existe um livro de regras, nem certo ou errado. Você só precisa fazer o melhor que puder para cuidar de sua família", já disse ela, que poderá aterrissar no Brasil em novembro! Isso porque William virá para cá para participar da entrega do Prêmio Earthshot, no Rio de Janeiro. E quem sabe a princesa não decide acompanhar o eleito na jornada!

