Karyn Bravo fala sobre possibilidade de migrar para o entretenimento: 'Surpresas e oportunidades'

No ar no Jornal da Cultura, da TV Cultura, Karyn Bravo (43) não descarta migrar para a área do entretenimento. Jornalista experiente e com passagens por outras emissoras de TV aberta, a âncora só tenta se desligar do que acontece no mundo durante as férias.

Em entrevista à CARAS Brasil, a apresentadora fala sobre a possibilidade de seguir outros rumos na carreira, podcast e reflete sobre fake news e o impacto que pode ser provocado no jornalismo de verdade e com qualidade.

"As portas vão se abrindo inesperadamente. Deus nos surpreende sempre com surpresas e oportunidades. Rezo demais, agradeço sempre e peço que ele me mostre o caminho. Confio mesmo e entrego. Dentro da minha área de atuação — que é a comunicação —, tudo é válido pra mim!", afirma ela, sobre comandar um programa de entretenimento.

Keryn apresenta o podcast Melhor da Vida, em que fala sobre bem-estar. Para a jornalista, é uma maneira de respirar após uma rotina intensa de jornalismo factual. Além disso, a realização de um sonho pessoal.

"Amo ler sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. Sou curiosa e consumidora voraz desse tipo de informação. É um respiro diante de assuntos de política e economia que dominam o meu dia a dia. Foi um sonho realizado esse podcast, que também vai ao ar na programação da Rádio Cultura. É o programa de maior audiência da rádio", diz.

Sobre o impacto da fake news na liberdade de imprensa, ela ressalta que o jornalismo vive uma fase tensa. "As fake news não são apenas uma questão de desinformação; elas corroem os alicerces da democracia ao minar a credibilidade do jornalismo e desestabilizar o debate público. Quando a verdade se torna relativa e a opinião se sobrepõe aos fatos, abre-se espaço para a manipulação política e o enfraquecimento das instituições! E daí já viu... abre-se um perigoso precedente para a censura, o controle estatal da mídia e a polarização extrema da sociedade, que vivemos na última eleição", conclui.

