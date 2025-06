Karin Hils abre o coração ao falar sobre representatividade: 'Não penso muito nisso'

Em entrevista à Revista CARAS, Karin Hils refletiu sobre a importância de ser a primeira protagonista negra em um musical da Broadway no Brasil

Em cartaz como Madame Morrible, uma antagonista complexa no Wicked, no palco do Teatro Renault, em São Paulo, Karin Hils (46) é um exemplo para tantas mulheres pretas. Apesar de ser pioneira como a primeira protagonista negra em um musical da Broadway no Brasil, no espetáculo Mudança de Hábito, de 2015, a atriz evita esse grande marco. Em entrevista à Revista CARAS, a artista explica os motivos.

"Confesso que eu não penso muito nisso, nesse lugar de representatividade ou nos louros por ser negra. Eu só me coloco disponível para a arte", confessou.

AFASTAMENTO DA MÚSICA

"Eu me desencontrei um pouco da música. Sou muito eclética e isso me confunde profissionalmente. Acho que vou precisar parar tudo e focar só nisso para entender qual caminho seguir artisticamente nessa área", explicou.