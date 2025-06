Karin Hils abre o jogo sobre vida amorosa: 'Às vezes sinto falta de um abraço'

Em entrevista à Revista CARAS, Karin Hils revela mais detalhes de como lida com a ausência de uma parceria ou parceiro romântico em sua vida pessoal

Enquanto segue solteira, Karin Hils (46) se dedica totalmente à carreira artística com inúmeros projetos, como sua participação no musical Wicked, no palco do Teatro Renault, em São Paulo. Apesar de ter momentos em que sente falta de uma parceira ou um parceiro amoroso, a atriz encontrou conforto em outras relações, como sua sobrinha de apenas quatro anos. Em entrevista à Revista CARAS, a artista revelou mais detalhes de sua vida amorosa.

"Eu gosto muito de ficar sozinha. Eu aprendi a conviver com minha própria companhia e isso é maravilhoso. Não vou mentir que às vezes sinto falta de um abraço", explicou.

Apesar disso, a chegada de sua sobrinha mudou parte de seu pensamento em relação a troca de carinhos amorosos: "Ela sana um pouco dessa ausência de troca, de um amor gratuito".

MATERNIDADE

"Eu me lembro que comecei a refletir sobre isso há um tempo, quando morava em uma rua que tinha várias concessionárias e uma loja de bebê. Eu me via muito mais olhando os carros do que os acessórios de bebê. Embora minha família me cobrasse, eu já dava sinais. Nunca quis ter filhos", confessou.