Karin Hils abre o jogo sobre sua trajetória no teatro: 'Ainda enfrenta preconceitos'

Em entrevista à Revista CARAS, Karin Hils falou sobre sua relação com a área teatral após sua estreia como Madame Morrible em Wicked

Nos últimos meses, Karin Hils (46) tem se dedicado ao musical Wicked, no palco do Teatro Renault, em São Paulo, projeto que marca seu retorno a uma peça musical após 15 anos. Reconhecida por sua presença cênica marcante e potência vocal, a atriz interpreta Madame Morrible, uma antagonista complexa. Em entrevista à Revista CARAS, a artista entrega mais detalhes de sua relação com a área teatral.

"O teatro ainda enfrenta preconceitos, não no sentido pejorativo da palavra, mas no julgamento de que é algo caro, segmentado, distante. Iniciativas como a das sessões gratuitas às quintas, voltadas a ONGs, mudam isso. É lindo ver crianças pisando num teatro pela primeira vez, reagindo com uma pureza única", confessou.

"Quando assisti ao filme, pensei: ‘Quero fazer algo diferente’. E, ainda bem, tive espaço para dar essa minha própria leitura. Acho que trouxe o que eu tenho de mais forte: intensidade e doçura ao mesmo tempo. É excitante brincar com esse jogo", acrescentou.

Além disso, a artista falou sobre sua rotina profissional, principalmente após sua estreia em Wicked. "Segunda e terça eu não estou no teatro, mas também trabalho, crio conteúdo, penso em novos projetos. Quando não estou trabalhando, eu estou pensando em trabalho. Minha mente é inquieta", disse.

Com mais de 20 anos de carreira, incluindo papéis em novelas como Aquele Beijo (2011) e Carinha de Anjo (2016), Karin Hils não descarta a possibilidade de viver novos desafios: "Será que é sorte? Porque, de alguma forma, eu sempre estive presente em produções com grande apelo popular. Não é fácil manter tudo isso".

A atriz também admitiu que gostaria de retornar à Globo em produções audiovisuais, como em Sexo e as Negas (2014). "Quero muito fazer uma novela na Globo novamente. É um ambiente que me desafiou e me fez crescer como atriz. Eu gosto da dinâmica, do ritmo, e sinto que tenho muito a oferecer ainda nesse formato. Estou pronta para um novo papel, para contar novas histórias", explicou.

Em relação ao futuro, a artista os desejos envolvendo sua vida pessoal e profissional. "Quero dirigir. Quero estar do lado de fora do palco. Ainda não aconteceu, mas vai acontecer, eu acredito. E sinceramente? Eu seria uma boa diretora. Eu sou boa no que faço. Acho que a gente tem que assumir o que é (...) Acho que estou melhor, sim. Foram anos de aprendizado. Hoje eu tenho mais confiança. Mas eu não fico revendo o passado. Eu até bato o olho em alguma coisa ou outra, mas não com frequência", concluiu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Karin Hils (@karinhils)

Leia também: Karin Hils é guiada por sua mente inquieta: 'Sinto que tenho muito a oferecer'